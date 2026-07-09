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SU CASA EN SALINAS

Orsi regularizó la casa a nombre de su esposa y pagó la deuda que tenía con el Impuesto a Primaria

El presidente Orsi pagó los impuestos más recargos y multa, y pasó a regularizar obras en la vivienda, luego que trascendiera el caso en informe periodístico.

El presidente Orsi en la puerta de su casa, en Salinas, Canelones. Foto: Subrayado.

El presidente Orsi en la puerta de su casa, en Salinas, Canelones. Foto: Subrayado.

El presidente Yamandú Orsi logró regularizar la situación impositiva y de registro de obras de las dos casas familiares, luego que un informe periodístico revelara que el jefe de Estado tenía ambas viviendas con problemas ante el Estado.

El domingo había sido consultado por Radio Carve sobre la información que habían procesado en cuanto a deudas por Impuesto de Primaria, y acerca de obras de barbacoa y piscina que no estaban registradas en Catastro. El mismo día Orsi comenzó a encaminar ambas situaciones.

Dos días antes de asumir la Presidencia, Orsi realizó una partición de bienes y su esposa, Laura Alonsopérez, quedó como única adjudicataria de la primera vivienda familiar, comprada en 2010, mientras que el presidente figura como copartiente.

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La segunda casa, que antes alquilaba, fue comprada en octubre de 2024 por Orsi con dinero de una herencia familiar.

Luego de recibir la consulta del medio, Orsi revisó la deuda que tenía con Primaria y pagó el impuesto más las multas y recargos que le correspondieron.

Además, encomendó a una arquitecta de confianza que revisara planos y registros en Catastro para registrar las obras que se habían hecho y no se habían informado en su momento, lo que al hacerse cambia el valor de la vivienda y los tributos a pagar.

Fuentes oficiales informaron a Subrayado que esos trámites pudieron cumplirse esta misma semana, y que la casa quedó registrada ahora sí por su valor efectivo, en base al metraje de construcción y obras realizadas.

Fue el segundo episodio en el que se vio envuelto el presidente, luego que a fin de mayo se conociera que su camioneta, comprada pocos días antes de asumir, había recibido un significativo descuento y que una parte del pago se había hecho con la entrega de un auto donado por una automotora para una rifa de campaña del Frente Amplio, que no había tenido ganador.

Esta semana, dirigentes de la oposición reclamaron a Orsi que ofrezca explicaciones públicas sobre la falta de regularización de las casas familiares.

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