De visita en Uruguay, presidente de Chile propone cadena perpetua para narcos en la región y rechaza militarizar la Policía

El presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo que es necesario aplicar en la región una cadena perpetua para narcotraficantes y acordar una alianza entre países para lograr el combate a ese delito.

“Tenemos que buscar que todas nuestras legislaciones vayan avanzando a que la sanción de una cadena perpetua sea para quienes dirigen la organización. Porque ellos son los que articulan todo. A esas personas hay que aplicarles las sanciones más drásticas y aislamiento total. Esto ya se llevó adelante en Italia para combatir las mafias”, expresó.

Por otro lado, el mandatario rechazó la militarización de la Policía, aun cuando la población les exige a los gobiernos medidas más duras contra el crimen organizado. Por el contrario, es necesario fortalecer a la Policía, sostuvo.

“Algunos van por un camino que yo no comparto, que es pedir la colaboración permanente en las calles de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas pueden colaborar, y mucho, pero que un soldado salga al orden público con un fusil puede terminar muy mal”, apuntó.

Sus declaraciones fueron realizadas en la mañana de este jueves cuando participó de un encuentro con empresarios uruguayos, organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), en el Centro montevideano.