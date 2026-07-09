Orsi respondió a críticas de la oposición sobre inseguridad, respaldó a Negro y a la Policía "que es muy buena y hace su trabajo"

Yamandú Orsi con el ministro Carlos Negro. Foto: Presidencia.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, respondió a críticas de la oposición sobre la gestión en seguridad en el país, respaldó al ministro del Interior, Carlos Negro y a la Policía.

"Si Álvaro Delgado dijo que está fallando, es su manera de pensar. Yo estoy en el gobierno y le tengo mucho respeto y cuidado al ministro del interior, y fundamentalmente a la Policía Nacional, que es muy buena y hace muy buen trabajo", sostuvo.

El presidente también se refirió al aumento de personas privadas de libertad y consideró que hay que trabajar en esa línea. "Lo que sin duda le pasa a Uruguay desde hace años es que no rehabilita el sistema como debería rehabilitar", indicó y se refirió a la necesidad de "descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación".

"Yo sigo pensando que un Ministerio de Justicia es necesario, y seguiremos hablando, no hay que bajar los brazos. La seguridad es un derecho. Los problemas de inseguridad o de violencia de la sociedad vienen creciendo en toda la región. El tema es que no pase ciertos límites. Por ahora venimos manejándonos bastante bien, lo que hay que estar alerta porque en esta semana hay tres policías heridos", remarcó el presidente.

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