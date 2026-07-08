Los uruguayos están divididos sobre si la llegada de inmigrantes beneficia o perjudica al país, según encuesta

Cuando se consulta a los uruguayos sobre si la llegada de inmigrantes beneficia o perjudica al país las opiniones aparecen claramente divididas, según la encuesta de Equipos Consultores . Un 37% considera que la inmigración beneficia al país (un 11% entiende que lo “beneficia mucho” y un 26% que lo “beneficia algo”) pero, como contrapartida, un 42% cree que lo perjudica (21% señala que “perjudica algo” y otro 21% que “perjudica mucho”).

A su vez, un 16% opta por una posición intermedia, al entender que la llegada de inmigrantes no beneficia ni perjudica al país (o que lo beneficia en algunas cosas y lo perjudica en otras), y un 5% no emite opinión sobre el tema. El balance entre opiniones positivas y negativas resulta, así, levemente negativo: -5 puntos porcentuales.

Estas opiniones, sin embargo, distan de ser homogéneas: la edad, el nivel educativo y la región de residencia marcan diferencias importantes en la evaluación del fenómeno.

Según la edad, las opiniones favorables predominan levemente entre los más jóvenes: el 40% de quienes tienen entre 18 y 29 años considera que la inmigración beneficia al país, frente a un 36% que cree que lo perjudica (saldo de +4). Este es el único segmento que muestra un balance positivo. Entre las personas de 30 a 49 años las opiniones se dividen en partes iguales (40% y 40%), mientras que a partir de los 50 años predominan las visiones críticas: el balance es de -12 puntos entre quienes tienen entre 50 y 64 años y de -14 entre los mayores de 65.

Las diferencias son aún más marcadas según el nivel educativo. Entre quienes cuentan con educación primaria, solo un 20% percibe que la llegada de inmigrantes beneficia al país, mientras que un 60% considera que lo perjudica (-40 puntos). Esa brecha se reduce a medida que aumenta el nivel de instrucción y se invierte en el extremo superior: entre quienes alcanzaron educación terciaria, las opiniones positivas ascienden al 53% y las negativas se reducen al 27% (un saldo de +26).

Finalmente, la región de residencia también establece diferencias. En Montevideo predominan las visiones favorables: un 47% considera que la inmigración beneficia al país y un 36% que lo perjudica (saldo de +11). En el interior, en cambio, el panorama se invierte: un 29% percibe beneficios frente a un 47% que percibe perjuicios (un saldo de -18).

En balance, los uruguayos no tienen una visión única sobre la llegada de inmigrantes al país: en el total de la población, las opiniones están divididas con leve saldo negativo. Pero detrás de ese promedio conviven realidades muy distintas según la edad, el nivel educativo y la región de residencia.

Ficha técnica

El presente informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores de noviembre de 2025, realizada entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 706 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

Esta pregunta fue incluida dentro del proyecto GRIT (Global Report on Important Topics) de WAPOR (World Association for Public Opinion Research), que recolectó información comparada en 74 países en todo el mundo.

Pregunta aplicada:

- En general ¿diría usted que el que personas de otros países lleguen a Uruguay como inmigrantes, beneficia mucho, beneficia algo, perjudica algo o perjudica mucho a Uruguay? 1. Beneficia mucho, 2. Beneficia algo, 3. Ni uno ni lo otro, 4. Perjudica algo, 5. Perjudica mucho, 99. NS/NC.