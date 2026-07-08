RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORRE EJECUTIVA

Collette Spinetti fue cesada de la Secretaría de Derechos Humanos; asume en su lugar Iliana Da Silva

Spinetti fue informada este miércoles sobre el cese del cargo, que pasará a ser ocupado por la actual subsecretaria de Comunicación.

fotosubra-colette-spinetti

Cesaron a Collette Spinetti de la Secretaría de Derechos Humanos, cargo en el que se desempeñaba desde que asumió el actual gobierno en marzo de 2025.

En su lugar, pasará a desempeñarse Iliana Da Silva, quien estaba en subsecretaría de Comunicación Presidencial.

Collette Spinetti fue comunicada este miércoles sobre el cese de su cargo, indicaron fuentes de Presidencia a Subrayado.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. 
Seguí leyendo

Fernando Pereira dijo que el Frente Amplio debate "no solo el 1% a los más ricos sino también el IVA personalizado"

En setiembre de 2025, el sector Participación, Acción e Integración Social (PAIS) del Frente Amplio desvinculó de sus filas a Alejandra Spinetti, más conocida como “Colette”. En un comunicado, el grupo político sostuvo que tiene “amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas tomadas por la compañera en la gestión que viene llevando adelante”.

En ese momento, fuentes políticas informaron a Subrayado que una de las razones para adoptar esta medida fue que la titular de la secretaría designó a su expareja como adjunto en su misma oficina.

En desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Operativo tiktok en marconi

Hacían un vivo en Tiktok mostrando un arma, la Policía supo dónde estaban y rodeó la manzana: hubo disparos y detenidos
EN LA PAZ

Canelones: joven en moto evadió un control policial, fue perseguido, chocó con un auto y falleció
MONTEVIDEO

Una mujer llegó a su casa, vio una ventana rota y dentro estaba un delincuente con un cuchillo
Homicidio en brazo oriental

Mataron a un hombre de 27 años en Brazo Oriental; por la investigación, la Policía allanó una casa y encontró droga
BALEADO GRAVE

Flor de Maroñas: un hombre de 62 años está grave tras ser atacado a tiros cuando caminaba con su esposa 

Te puede interesar

Collette Spinetti fue cesada de la Secretaría de Derechos Humanos; asume en su lugar Iliana Da Silva
TORRE EJECUTIVA

Collette Spinetti fue cesada de la Secretaría de Derechos Humanos; asume en su lugar Iliana Da Silva
Ruibal tras reunión con Orsi: Hay preocupación, estamos en una negociación por conflictividad laboral en el sector video
CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN

Ruibal tras reunión con Orsi: "Hay preocupación, estamos en una negociación" por conflictividad laboral en el sector
Vista aérea de TCP, Katoen Natie. 
NUEVA INSTANCIA DE NEGOCIACIÓN EL JUEVES

Continúa el conflicto laboral en TCP, luego de que sindicato y empresa no llegaran a un acuerdo; hay paro

Dejá tu comentario