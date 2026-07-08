Cesaron a Collette Spinetti de la Secretaría de Derechos Humanos , cargo en el que se desempeñaba desde que asumió el actual gobierno en marzo de 2025.

En su lugar, pasará a desempeñarse Iliana Da Silva, quien estaba en subsecretaría de Comunicación Presidencial.

Collette Spinetti fue comunicada este miércoles sobre el cese de su cargo, indicaron fuentes de Presidencia a Subrayado.

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Collette Spinetti fue cesada de la Secretaría de Derechos Humanos; asume en su lugar Iliana Da Silva. https://t.co/Ik011QQJb0 pic.twitter.com/3lGrBv6WQ4 — Subrayado (@Subrayado) July 8, 2026

En setiembre de 2025, el sector Participación, Acción e Integración Social (PAIS) del Frente Amplio desvinculó de sus filas a Alejandra Spinetti, más conocida como “Colette”. En un comunicado, el grupo político sostuvo que tiene “amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas tomadas por la compañera en la gestión que viene llevando adelante”.

En ese momento, fuentes políticas informaron a Subrayado que una de las razones para adoptar esta medida fue que la titular de la secretaría designó a su expareja como adjunto en su misma oficina.

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