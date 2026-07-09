Diputados y senadores de la Coalición Republicana decidieron no votar la Rendición de Cuentas del gobierno

Los diputados y senadores de la Coalición Republicana anunciaron este jueves pasado el mediodía que no votarán el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el gobierno envió al Parlamento y que aumenta el gasto del Estado en 31 millones de dólares para el año 2027, con foco en pobreza infantil, seguridad y personas que viven en la calle.

Blancos, colorados e independientes se reunieron de mañana en el Parlamento y decidieron no acompañar la nueva asignación de recursos presupuestales “porque expresa la conclusión de resultados de un año de mal gobierno”, dijo el senador del Partido Nacional Javier García.

El legislador adelantó que harán aportes en la discusión parlamentaria con miras “a mejorar” el proyecto de ley.

Seguí leyendo Oposición define hoy si vota o no la Rendición de Cuentas; "veo poco probable que la coalición acompañe", dijo Andrés Ojeda

Por su parte, el senador colorado Andrés Ojeda destacó que la coalición decidió “votar en contra de la Rendición de Cuentas en general”.

“Esto es la nota que se le pone al gobierno en el primer año, y quiero decir que el gobierno y el ministro (de Economía Gabriel Oddone) no aprobaron el examen, están aplazados, se fueron a febrero, y eso lo entiende todo el mundo”, dijo Ojeda.

A su turno, el diputado Gerardo Sotelo del Partido Independiente, dijo que cuando se analiza la Rendición de Cuentas se observa que “el gobierno ha hecho mal las cuentas el año pasado cuando hizo el presupuesto, y se lo advertimos, y puso mal el foco, ahora quiere corregirlo pero claramente la solución es absolutamente insuficiente”.