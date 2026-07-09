La historia de cómo dos hermanos uruguayos lograron la foto con Erling Haaland en pleno Mundial

Una familia de uruguayos viajó a Estados Unidos y México para el partido que Uruguay jugó ante España en el Mundial 2026. Regresaron a Montevideo este miércoles pero, el día anterior, inesperadamente se encontraron con el goleador noruego Erling Haaland.

Agustín (9 años) y su hermano Benjamín (6) jugaban al fútbol este martes en una cancha de fútbol cuando un niño les advirtió que, enfrente, en la cancha de golf de un hotel, estaba el mismísimo Haaland.

Agustín habló con Subrayado y lo contó así: “Estábamos jugando al fútbol, viene un niño en un monopatín eléctrico y me dice, en inglés: allá está Haaland. Me señala, le digo a mi papá y vamos. (Haaland) estaba jugando al golf, yo casi cruzo toda la cancha pero mi papá me dijo que no. Justo el hoyo estaba cerquita de donde estábamos jugando al fútbol”.

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Agustín y su padre, Federico, detallaron la breve charla que tuvieron con el jugador mientras competía en el golf.

“Se saca la foto y nos pregunta de dónde somos; le decimos de Uruguay. Haaland después nos dijo gracias y vimos para atrás y estaba lleno de gente que quería sacarse fotos con él”, agregó Agustín. Dijo que sintió “felicidad” y “mucha emoción” porque “es tremendo jugadorazo”. “Yo no sabía que nos los íbamos a encontrar”, agregó.

"Nos preguntó cosas a nosotros"

Federico contó que Haaland “estaba muy tranquilo”. “Incluso él mismo nos preguntó cosas a nosotros. Lo primero que nos dijo fue: qué presión que me pusieron, porque ya lo estábamos filmando antes de sacarnos la foto. Él nos preguntó de qué país éramos, muy cordial pero un poco rápido porque estaba jugando al golf, estaba compitiendo, jugando contra otros. Se lo veía que quería ganar”, relató.

Y agregó que él junto a sus hijos estaban jugando al fútbol al lado de la cancha de golf que tiene el hotel. “Noruega no se estaba quedando ahí, se ve que él, como relax, se fue a jugar al golf. Lo vieron de lejos, cuando nos enteramos, quisimos sacarnos la foto. Agus me dijo: sí o sí nos tenemos que sacar la foto. Cuando mandamos la foto para Uruguay no nos creían, nos decían que era inteligencia artificial. Tuvimos que mandar todos los videos y todo para que vean que es verdad”.

Benjamín, en tanto, dijo que está contento y que le gustó la experiencia.

Los hermanos juegan en el baby fútbol Alas Rojas en Montevideo.

La familia, oriunda de la capital, viajó a Norteamérica para el partido de Uruguay ante España y luego se quedó más días en Miami, en coincidencia con las vacaciones escolares.

Agustín recordó ese partido en el estadio como “tremenda experiencia”. “Vimos a todos lo jugadores y yo nunca había ido a un mundial, a un partido muy importante. Aunque perdimos, la experiencia me quedó grabada. También fuimos a una plaza en México donde estaban cantando todos los hinchas de Uruguay (fan fest)”.

Federico agregó: “No tuvimos tanta suerte (con la selección en el Mundial) pero, por lo menos, tuvimos la frutillita de la torta con la foto con Haaland”.