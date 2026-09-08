TCP dijo que pedirá declarar la esencialidad en el puerto de Montevideo, pese a que la actividad se retomó este martes

Terminal Cuenca del Plata (TCP) informó este martes que la actividad en el puerto de Montevideo se retomó esta tarde, luego de las paralizaciones del sindicato de las últimas horas.

TCP indicó que convocó al personal necesario para restablecer todas las actividades. En esta jornada se realizó una reunión tripartita entre la empresa, el sindicato y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

TCP sostuvo que las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta durante las últimas horas afectaron "severamente" la operativa y generaron perjuicios a la empresa, sus clientes, los usuarios del puerto y la cadena logística.

Seguí leyendo Castillo aseguró que "el puerto no está en conflicto" y respondió al pedido de esencialidad de la oposición

Ante esta situación, la empresa informó que pedirá formalmente a las autoridades competentes la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga contenerizada.

TCP aclaró que la adopción, oportunidad y alcance de esa medida quedarán a criterio de las autoridades, según la evolución de la situación.

Además, la empresa señaló que continuará analizando las medidas administrativas y legales que correspondan para proteger la continuidad de los servicios, determinar responsabilidades y reclamar por los perjuicios ocasionados.