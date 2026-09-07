Familia de Rada resolvió mantener el homenaje a Totem: "Con muchísimo respeto y admiración"

La familia de Ruben Rada resolvió continuar con el homenaje a la banda Totem que está programado para octubre.

En abril, fue el músico quien comunicó el regreso de Totem a los escenarios. “La idea es armar Totem y salir a cantar solamente las canciones de Totem”, dijo en ese momento, en diálogo de Subrayado. Y agregó: “Cantar esas canciones con Tótem, poniendo el corazón de Totem, es realmente muy movilizante”.

Tras la muerte de Rada el pasado 26 de agosto y antes de la fecha que estaba programada para esa vuelta, fue su familia la que resolvió tomar la posta del homenaje.

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"Luego de pensar y sentir unos días en familia, hemos tomado la decisión de hacer los shows en homenaje a Tótem. Estamos convencidos de que es lo que nuestro padre hubiera querido", indicaron en un comunicado en las redes sociales de Rada.

"Ya tuvimos varios ensayos y él estaba muy entusiasmado con la banda y por volver a cantar esas canciones después de tantos años. Con muchísimo respeto y admiración vamos a cantar sus tres hijos y tendremos el privilegio de que en el bajo estará el Lobito Lagarde, miembro original y fundamental de la banda", expresaron.

Además, aclararon que quienes deseen la devolución de sus entradas, podrán solicitarlo.

Los shows en homenaje a Totem se realizan el 10 y 11 de octubre, a las 21:00 horas, en el Sodre.