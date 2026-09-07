Castillo aseguró que "el puerto no está en conflicto" y respondió al pedido de esencialidad de la oposición

El ministro de Trabajo y Seguridad, Juan Castillo, aseguró este lunes que "el puerto (de Montevideo) no está en conflicto" y se refirió al pedido de legisladores de la oposición de decretar la esencialidad de los servicios portuarios.

"El puerto no está en conflicto, hay una empresa que es la terminal de contenedores, independientemente de que no desconocemos que maneja el mayor porcentaje de carga", afirmó sobre la situación en Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Castillo fue consultado sobre el pedido de esencialidad desde la oposición y sostuvo que "los senadores tienen la libertad de opinar y nosotros, en todo caso, responder". "No vinimos a una jornada de debate con ellos, pero algunas cosas había que aclarar, había que precisar los términos", agregó.

"Hemos intentado, hecho un esfuerzo por aclarar, esperemos que se comprenda qué significan los servicios esenciales", dijo. Castillo sostuvo que Uruguay se rige por la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con respecto a la salud, la seguridad y la vida, y que "no implica directamente involucrado para un caso de una huelga, una situación de conflicto en la actividad portuaria, son cosas que después hay que ir valorando por su extensión y su implicancia".

El ministro indicó que la asamblea de trabajadores expresó su desacuerdo con la propuesta de la empresa en la última ronda de negociación y su aspiración a mantener las condiciones y beneficios en un convenio más corto (de cinco a dos años) como salida alternativa al conflicto.