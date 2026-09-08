Evaluación del presidente Yamandú Orsi en agosto: 28% aprueba y 51% desaprueba

En agosto, la opinión de los uruguayos sobre la forma en que el presidente Yamandú Orsi se está desempeñando en el cargo mantiene su balance negativo. Algo más de la cuarta parte (28%) aprueba su trabajo y algo más de la mitad de la población (51%) lo desaprueba. El saldo neto resultante es de -23. Los datos corresponden a la última encuesta de Equipos Consultores.

Cuando se comparan estos resultados con los de la medición anterior, se encuentran pocas variaciones, en sentido positivo. La aprobación creció dos puntos, y la desaprobación disminuyó en la misma magnitud. Por tanto, el saldo neto de la evaluación presidencial mejora en cuatro puntos (de -27 a -23).

Más allá de que las variaciones se encuentran dentro de los márgenes de error, es una buena noticia para el gobierno que la tendencia decreciente se haya detenido, incluso con alguna señal de recuperación.

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En el mediano plazo, los juicios se encuentran razonablemente estables desde abril. En perspectiva amplia, la visión de los uruguayos sobre el trabajo del presidente ha atravesado tres etapas: una de “luna de miel” (hasta agosto de 2025), con balance claramente positivo; una segunda con juicios divididos (desde octubre 2025 a febrero 2026), y la actual, con saldos negativos relativamente estables.

Las diferencias políticas

El clivaje político sigue marcando diferencias fuertes en las miradas: Orsi recibe una aprobación significativamente mayor entre sus votantes que entre los votantes de oposición.

Las variaciones en esta medición se explican por cambios básicamente en el electorado opositor. Dentro de los votantes frenteamplistas los juicios se mantienen, mientras que dentro de los opositores hay variaciones positivas leves: mejora en algo la aprobación (que había llegado a niveles inusualmente bajos en junio) y disminuye la desaprobación.

Montevideo e interior

La medición de junio había mostrado una novedad: contrariamente a lo habitual, las opiniones sobre el desempeño de Orsi se habían vuelto más negativas en Montevideo (donde se encuentra la principal base electoral del Frente Amplio) que en el interior del país. En agosto esto se corrige; Orsi recupera terreno en la capital (aumenta su aprobación y disminuye su desaprobación), y por tanto registra en la capital un saldo neto (-19) significativamente mejor que en el resto del país (-29).

La comparación histórica

Cuando se analizan los resultados de otros presidentes a la misma altura del ciclo, se aprecia que la mayoría (salvo Vázquez en 2006, Mujica en 2011 y Lacalle Pou en 2021), promediaban su segundo año de gobierno con resultados de saldo negativo. Los resultados de Orsi en agosto son también negativos, incluso inferiores a los que recibían Batlle en 2001 y Vázquez en 2016, aunque mejores que los de Lacalle Herrera en 1991 y Sanguinetti en 1996.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 11 y el 31 de agosto de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2.000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 710 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada: