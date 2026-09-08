RECIBÍ EL NEWSLETTER
conflicto en el puerto

TCP dijo que pedirá declarar la esencialidad en el puerto de Montevideo, pese a que la actividad es retomada esta tarde

La empresa informó que la operativa normal se retomará a las 15:00 y que pedirá la declaración de esencialidad de los servicios portuarios de carga de contenedores.

puerto-de-montevideo-situacion-d

Terminal Cuenca del Plata (TCP) informó este martes que la actividad en el puerto de Montevideo será retomada esta tarde, luego de las paralizaciones del sindicato de las últimas horas.

Según la empresa, el sindicato comunicó que a partir de las 15:00 se retomará la operativa normal de la terminal. TCP indicó que convocará al personal necesario para restablecer todas las actividades.

A las 13:30 estaba prevista una reunión tripartita entre la empresa, el sindicato y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

castillo aseguro que el puerto no esta en conflicto y respondio al pedido de esencialidad de la oposicion
Seguí leyendo

Castillo aseguró que "el puerto no está en conflicto" y respondió al pedido de esencialidad de la oposición

TCP sostuvo que las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta durante las últimas horas afectaron "severamente" la operativa y generaron perjuicios a la empresa, sus clientes, los usuarios del puerto y la cadena logística.

Ante esta situación, la empresa informó que pedirá formalmente a las autoridades competentes la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga contenerizada.

TCP aclaró que la adopción, oportunidad y alcance de esa medida quedarán a criterio de las autoridades, según la evolución de la situación.

Además, la empresa señaló que continuará analizando las medidas administrativas y legales que correspondan para proteger la continuidad de los servicios, determinar responsabilidades y reclamar por los perjuicios ocasionados.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AUDIENCIA EN CURSO

Condenaron a 30 años de cárcel a "El Pelón" por cuatro homicidios; una de sus víctimas fue una enfermera en playa Verde
EN OCTUBRE

Familia de Rada resolvió mantener el homenaje a Totem: "Con muchísimo respeto y admiración"
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Pasa el frío y sube la temperatura en los próximos días: hasta 26º en el norte y 20º en el sur
KM. 65 RUTA 30

Una mujer murió y dos resultaron lesionadas tras despiste y vuelco en Artigas
MVOT

Ministerio de Vivienda presentó programa de alquiler "Abriendo puertas": los detalles

Te puede interesar

Yo pediría la cadena perpetua para él, dijo la madre de la enfermera asesinada por El Pelón video
MALDONADO

"Yo pediría la cadena perpetua para él", dijo la madre de la enfermera asesinada por "El Pelón"
Estamos en los últimos días de frío, dijo Nubel Cisneros y anunció ascenso de las temperaturas y lluvias el jueves
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Estamos en los últimos días de frío", dijo Nubel Cisneros y anunció ascenso de las temperaturas y lluvias el jueves
Llega la gran final de MasterChef Uruguay 2026: los participantes están nerviosos pero es una fiesta, dijo Etcheverry video
CANAL 10

Llega la gran final de MasterChef Uruguay 2026: los participantes "están nerviosos" pero "es una fiesta", dijo Etcheverry

Dejá tu comentario