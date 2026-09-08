TCP dijo que pedirá declarar la esencialidad en el puerto de Montevideo, pese a que la actividad es retomada esta tarde

Terminal Cuenca del Plata (TCP) informó este martes que la actividad en el puerto de Montevideo será retomada esta tarde, luego de las paralizaciones del sindicato de las últimas horas.

Según la empresa, el sindicato comunicó que a partir de las 15:00 se retomará la operativa normal de la terminal. TCP indicó que convocará al personal necesario para restablecer todas las actividades.

A las 13:30 estaba prevista una reunión tripartita entre la empresa, el sindicato y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

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TCP sostuvo que las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta durante las últimas horas afectaron "severamente" la operativa y generaron perjuicios a la empresa, sus clientes, los usuarios del puerto y la cadena logística.

Ante esta situación, la empresa informó que pedirá formalmente a las autoridades competentes la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga contenerizada.

TCP aclaró que la adopción, oportunidad y alcance de esa medida quedarán a criterio de las autoridades, según la evolución de la situación.

Además, la empresa señaló que continuará analizando las medidas administrativas y legales que correspondan para proteger la continuidad de los servicios, determinar responsabilidades y reclamar por los perjuicios ocasionados.