Una mujer murió y dos resultaron lesionadas tras un despiste y vuelco registrado pasado el mediodía de este lunes en el departamento de Artigas.
Una mujer murió y dos resultaron lesionadas tras despiste y vuelco en Artigas
El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 12:35 horas a la altura del kilómetro 65 de la ruta 30.
El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 12:35 horas a la altura del kilómetro 65 de la ruta 30.
Un auto circulaba hacia el oeste con tres mujeres a bordo, cuando el determinado momento la conductora perdió el dominio del vehículo, despistó y volcó, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.
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Como consecuencia del siniestro una de las ocupantes falleció y las otras dos presentaron lesiones, informó Policía Caminera.
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