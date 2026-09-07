Una mujer murió y dos resultaron lesionadas tras despiste y vuelco en Artigas

Una mujer murió y dos resultaron lesionadas tras un despiste y vuelco registrado pasado el mediodía de este lunes en el departamento de Artigas.

El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 12:35 horas a la altura del kilómetro 65 de la ruta 30.

Un auto circulaba hacia el oeste con tres mujeres a bordo, cuando el determinado momento la conductora perdió el dominio del vehículo, despistó y volcó, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.

Como consecuencia del siniestro una de las ocupantes falleció y las otras dos presentaron lesiones, informó Policía Caminera.

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