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GOBIERNO-OPOSICIÓN

Álvaro Delgado se reunirá con Orsi el miércoles de tarde y le planteará la esencialidad en el puerto de Montevideo

Orsi y el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, hablaron por teléfono y acordaron reunirse este miércoles a las 14:30 en Torre Ejecutiva.

El presidente Orsi con Álvaro Delgado, 2025.&nbsp;

El presidente Orsi con Álvaro Delgado, 2025. 

Finalmente el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el marco de los encuentros mano a mano que tuvo el mandatario con los líderes de los partidos políticos, en particular con los de la oposición.

Tras las reuniones con Andrés Ojeda (Partido Colorado), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) el viernes pasado, Orsi se reunió el lunes con Fernando Pereira (Frente Amplio).

La idea original era hacer una reunión conjunta, con todos los dirigentes partidarios, pero la negativa del Partido Nacional llevó al presidente a realizar encuentros individuales.

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En ese marco la reunión con Delgado tampoco estaba confirmada, hasta que en las últimas horas el dirigente blanco habló por teléfono con Orsi para coordinar el encuentro, que finalmente se agendó para el miércoles 9 de setiembre a las 14:30.

La idea de Orsi es conocer la opinión de los líderes políticos antes de viajar a Estados Unidos para hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas, a fines de este mes.

Consultado por Subrayado tras la reunión del Directorio de este martes, Delgado dijo que en el mano a mano con Orsi le pedirá que declare la esencialidad en el puerto de Montevideo, afectado por el conflicto entre el sindicato de trabajadores y la terminal de contenedores TCP.

En los últimos dos meses hubo varios días de paro en la terminal que retrasaron la normal operativa portuaria.

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