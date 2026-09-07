Ministerio de Vivienda presentó programa de alquiler "Abriendo puertas": los detalles

La ministra Tamara Paseyro entiende que este programa contempla a las familias que "tienen capacidad de pago pero no tienen capacidad de ahorro".

"Entendemos que la manera de acceder a la vivienda tiene que tener múltiples herramientas, que por supuesto una es la propiedad de la vivienda y para eso estamos desarrollando distintas alternativas", indicó Paseyro.

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En esa línea, para el gobierno era "clave" el alquiler como herramienta de la política habitacional.

"Muchas personas, más del 17% en hogares de menores ingresos y un 24% en hogares de mayores ingresos opta por el alquiler, según la Encuesta Continua de Hogares de 2024. También de esa población, el 37% de los quintiles menores tiene comprometidos sus ingresos con el pago del alquiler. Porque la población que alquila tiene diferencias en cómo puede permanecer y sostener la permanencia en la vivienda, la permanencia en un alquiler formal. Un alquiler que también la vivienda se adecúe a las características familiares", dijo Paseyro.

Las viviendas disponibles para el primer llamado son 75. En principio, del sector público, pero también se extenderán al sector privado.

Desde este lunes se puede consultar en la página del Ministerio de Vivienda, por edificios en Montevideo, Artigas y Tacuarembó. Los ingresos mínimos requeridos son de 15 UR, que están en el entorno de los 29.000 pesos.

"Los alquileres van desde 8 UR un dormitorio, 10 UR dos dormitorios y 12 UR tres dormitorios", detalló.