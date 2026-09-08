Llega la gran final de MasterChef Uruguay 2026: los participantes "están nerviosos" pero "es una fiesta", dijo Etcheverry

MasterChef Uruguay 2026 llega a la gran final que se vivirá esta semana en la pantalla de Canal 10, luego de un proceso de selección de participantes, y de competencia en las cocinas.

La conductora Noelia Etcheverry habló con Subrayado sobre lo que se siente en esta instancia. "Muchos nervios, mucha emoción. Es como llegar al último programa después del esfuerzo de todo el equipo, los participantes. Estamos con nervios, porque no sabemos lo que va a pasar hasta que lo veamos, pero se vive con mucha alegría. Esto es una fiesta y así también se lo transmitimos a los participantes".

La conductora también se refirió a los finalistas y aseguró que "están recontra nerviosos" y que estarán acompañados por familiares, así como amigos y sus excompañeros del programa.

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"Van a estar muy bien acompañados por la gente que los ha sostenido en el transcurso de esta temporada", dijo.

Lucía Buroni y Rodrigo Tacuarati llegan a la gran final con expectativa y disputarán por el título de la edición 2026.

Lucía es nutricionista y preparadora física, además de competidora de fisicoculturismo. Llega a la final con una propuesta orientada a transformar platos clásicos en opciones saludables.

"Medio enloquecida, practicando un montón. Con mi novio meta a lavar los platos, porque en mi casa no tengo infinitos platos, así que practicar, practicar, muchos nervios, pero sobre todo contenta, porque el esfuerzo valió la pena y estamos acá", dijo.

Además, llamó a quienes les gustaría anotarse, a hacerlo: "Lo recomiendo. Si estás pensando que te gusta cocinar o querés aprender, anotate porque es algo que te lo llevás adentro, tus compañeros, el equipo, la experiencia, no todos los días estás con todas las cámaras, en la tele, con todo esto, es algo totalmente diferente".

Por su parte Rodrigo, oriundo de Paso de los Toros y estudiante de Robótica y barman, busca concretar su sueño de profesionalizarse en la gastronomía, realizando el curso en el instituto Crandon.

"Ha sido un proceso muy lindo. He crecido gastronómicamente y como persona, estando acá adentro. Son cocinas que enseñan mucho. Además, la gente que lo rodea, todo el equipo, es increíble, y la experiencia hasta ahora ha sido excelente. Me llevo amigos", dijo.

"Les puedo adelantar que todavía no sé con qué voy a cocinar, pero lo tengo ahí. Tengo muchas recetas dando vueltas, y deseando que llegue el momento y aplicarlas lo mejor posible", indicó.

Se emite este martes, pegado a Subrayado, por la pantalla de Canal 10.