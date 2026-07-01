Automotoras rechazan nuevo Imesi a vehículos eléctricos y le piden al gobierno "reconsiderar esta decisión"

La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), que reúne a las automotoras del país, publicaron un comunicado en respuesta a la decisión del gobierno de comenzar a gravar con Imesi los vehículos eléctricos a partir de enero de 2027.

El gobierno sostiene que los vehículos con un precio de venta al público superior a los 30.000 dólares serán los que comenzarán a pagar este impuesto , en dos franjas. Entre 30.000 y 40.000 dólares pagarán 5% y por encima de 40.000, 9%.

La gremial empresarial “manifiesta su profundo descontento con la forma en que fue conducido este proceso” y le solicita al gobierno “reconsiderar esta decisión”.

“Esta situación constituye una nueva señal de incertidumbre para el sector, que se suma a dos decisiones recientes que también afectan el proceso de transición hacia una movilidad más sostenible: el incremento del costo de la energía en los cargadores de acceso público y el aumento del valor de la patente de rodados para este tipo de vehículos”, dice el comunicado.

“ACAU manifiesta su profundo descontento con la forma en que fue conducido este proceso. Se trata de una decisión de enorme trascendencia para el sector automotor, para miles de consumidores y para la política energética y ambiental del país. Sin embargo, nuestros asociados tomaron conocimiento de la medida a través de los medios de comunicación, pese al compromiso previamente asumido por las autoridades de informar al sector sobre las conclusiones alcanzadas antes de su adopción, permitiéndonos expresar, por última vez, nuestras consideraciones”, dice el comunicado.

Y agrega: “Llama especialmente la atención la rapidez con la que se ha impulsado esta medida, sin un proceso adecuado de diálogo ni una evaluación integral de sus consecuencias económicas, sociales, energéticas y ambientales. ACAU puso oportunamente a disposición de las autoridades información sobre experiencias internacionales, demostrando que numerosos países han diseñado esquemas tributarios que, aun procurando la sostenibilidad fiscal, continúan privilegiando la incorporación de tecnologías más eficientes y de menor impacto ambiental”.

“Entendemos que, si el objetivo fuera revisar el esquema tributario vigente, existen alternativas técnicamente más adecuadas que permiten compatibilizar la recaudación con el estímulo a la eficiencia energética, las menores emisiones y la renovación del parque automotor. Lamentablemente, dichas alternativas no fueron consideradas”, dicen los vendedores de autos, y señal que “resulta igualmente preocupante que esta iniciativa haya avanzado con tanta celeridad, mientras otras regulaciones de gran relevancia para la seguridad vial y la modernización del sector permanecen pendientes desde hace años o aguardan desde hace meses la firma de las autoridades competentes. Esta diferencia en el tratamiento de los temas transmite una señal equivocada respecto de las prioridades de la política pública”.

ACAU asegura que “quienes terminarán soportando el impacto de estas decisiones serán los ciudadanos. La aplicación de nuevos gravámenes, sumada al aumento de otros costos asociados al uso de vehículos eléctricos e híbridos, dificultará el acceso de las familias y las empresas a tecnologías más modernas, más seguras, más eficientes y más amigables con el medio ambiente, retrasando la renovación del parque automotor nacional”.

La gremial sostiene que “este conjunto de medidas implica un cambio sustancial respecto de la política de Estado que Uruguay ha sostenido durante las últimas décadas en materia de transformación de la matriz energética y promoción de la movilidad sostenible. Dicha política ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional, se encuentra respaldada por acuerdos multipartidarios y constituye la base de diversos compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de descarbonización, eficiencia energética y mitigación del cambio climático”.

“Por ello, exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo a reconsiderar esta decisión, promoviendo un ámbito de diálogo con todos los actores involucrados que permita alcanzar soluciones equilibradas, previsibles y técnicamente fundadas, preservando la competitividad del sector, el acceso de la población a tecnologías limpias y el prestigio internacional que Uruguay ha construido en materia de políticas energéticas y ambientales”, agregó, y finaliza: “La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay reitera su plena disposición a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que contemplen los intereses generales del país, la sostenibilidad fiscal y el desarrollo de una movilidad cada vez más eficiente, segura y ambientalmente responsable”.