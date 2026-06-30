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Prisión para director estadounidense por estafa: la serie que filmó en plaza Independencia en Montevideo nunca salió

El actor Keanu Reeves le escribió al juez para solicitar su "clemencia" y "misericordia" hacia su "amigo" Carl Rinsch.

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El director estadounidense Carl Rinsch, conocido por la película de 2013 "47 Ronin", fue condenado el lunes a 30 meses de prisión por estafa a Netflix millones de dólares, según anunciaron fiscales de Nueva York.

El director, de 48 años, fue declarado culpable de fraude y de blanqueo de dinero al término de su juicio en diciembre de 2025.

Entre 2018 y 2019, Netflix le pagó 44 millones de dólares para producir la serie de ciencia ficción llamada "White Horse" - también conocida como "Conquest"-. Luego, le dio una suma adicional de 11 millones de dólares en marzo de 2020. Parte de esta producción se filmó en Montevideo en el año 2019, cuando la plaza Independencia se convirtió en un escenario distópico que llamó la atención de quienes la rodeaban.

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"En lugar de usar el dinero para producir la serie, Rinsch realizó inversiones arriesgadas en opciones bursátiles altamente especulativas y criptomonedas, y gastó millones de dólares en artículos de lujo para sí mismo", declaró Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado.

Además de la pena de prisión, la condena incluye tres años de libertad condicional, el decomiso de 11 millones de dólares y el pago de una multa de 700 dólares.

En un documento judicial presentado para ayudar a determinar la pena, la defensa explicó que los hechos se produjeron en un contexto de "enorme presión" profesional y de un divorcio "increíblemente conflictivo".

El actor Keanu Reeves también le escribió al juez para solicitar su "clemencia" y "misericordia" hacia su "amigo" Rinsch, a quien describe como un "artista excepcional" pero capaz de "autoboicotearse" al querer hacer demasiado.

FUENTE: AFP

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