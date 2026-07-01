RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESDE ENERO DE 2027

Pagarán Imesi los vehículos eléctricos con un precio aproximado de venta al público por encima de 30.000 dólares

Por encima de ese precio de venta al público, y hasta 40.000 dólares aproximadamente, pagarán 5% de Imesi. Por encima de ese precio pagarán 9%. Así lo explicó el subsecretario de Economía.

auto-eléctrico-cargador-uruguay

Los vehículos con un valor de importación (aduana) de hasta 19.000 dólares seguirán exonerados. Esto implica que los vehículos con un precio de mercado, en la automotora, de hasta 30.000 dólares (aproximadamente) no pagarán Imesi.

Así lo explicó el subsecretario del Ministerio de Economía, Martín Valcorba, este miércoles en radio Del Sol FM.

Vehículos eléctricos pagarán Imesi desde enero de 2027. Foto: archivo AFP.
Seguí leyendo

Gobierno decidió gravar con Imesi los vehículos eléctricos según su costo de importación, desde enero de 2027

“Hasta ese valor (30.000 dólares) no hay ningún cambio, y en esa franja se ubican aproximadamente las 2/3 partes del total de los autos eléctricos e híbridos vendidos. O sea que para casi el 70% de los autos eléctricos e híbridos no hay ningún cambio”, aseguró Valcorba al ser consultado por Subrayado.

De acuerdo al decreto que firmó el presidente Orsi este martes 30 de junio, una segunda franja con valor de importación entre 19.000 y 27.000 dólares comenzará a pagar un Imesi de 5%.

Esto quiere decir que los vehículos con un precio de venta al público entre 30.000 y 40.000 dólares, aproximadamente, estarán gravados con 5% de Imesi.

Por último, los vehículos eléctricos con un valor de importación por encima de 27.000 dólares pagarán un Imesi de 9%.

En términos de venta al público, esto alcanza a los vehículos con un precio superior a los 40.000 dólares.

En resumen, con precio de venta al público (aproximado):

Hasta 30.000 dólares seguirán exonerados de Imesi.

De 30.000 a 40.000 pagarán 5% de Imesi.

Por encima de 40.000 pagarán 9% de Imesi.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TARIFAS PARA JULIO

Rigen los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
BELL ENTRE ORTICOCHEA Y ASTENGO

Asesinaron de varios disparos a un hombre en un taller de reparación en la zona de Sayago y otro resultó herido
Canelones, ruta 6

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
ESTADOS UNIDOS

Prisión para director estadounidense por estafa: la serie que filmó en plaza Independencia en Montevideo nunca salió
AJUSTE DE TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles para julio: baja de casi $6 en naftas y suba de $1 en gasoil

Te puede interesar

¡Nadie puede estacionar frente a mi casa!: vecinos denuncian a una mujer por romper autos en Jacinto Vera video
Denunciada

"¡Nadie puede estacionar frente a mi casa!": vecinos denuncian a una mujer por romper autos en Jacinto Vera
Pagarán Imesi los vehículos eléctricos con un precio aproximado de venta al público por encima de 30.000 dólares
DESDE ENERO DE 2027

Pagarán Imesi los vehículos eléctricos con un precio aproximado de venta al público por encima de 30.000 dólares
Vehículos eléctricos pagarán Imesi desde enero de 2027. Foto: archivo AFP.
LOS DE MENOS VALOR SEGUIRÁN EXONERADOS

Gobierno decidió gravar con Imesi los vehículos eléctricos según su costo de importación, desde enero de 2027

Dejá tu comentario