Pagarán Imesi los vehículos eléctricos con un precio aproximado de venta al público por encima de 30.000 dólares

El gobierno resolvió gravar con Imesi los vehículos eléctricos a partir de enero de 2027, y lo hará por franjas según el valor de importación .

Los vehículos con un valor de importación (aduana) de hasta 19.000 dólares seguirán exonerados. Esto implica que los vehículos con un precio de mercado, en la automotora, de hasta 30.000 dólares (aproximadamente) no pagarán Imesi.

Así lo explicó el subsecretario del Ministerio de Economía, Martín Valcorba, este miércoles en radio Del Sol FM.

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“Hasta ese valor (30.000 dólares) no hay ningún cambio, y en esa franja se ubican aproximadamente las 2/3 partes del total de los autos eléctricos e híbridos vendidos. O sea que para casi el 70% de los autos eléctricos e híbridos no hay ningún cambio”, aseguró Valcorba al ser consultado por Subrayado.

De acuerdo al decreto que firmó el presidente Orsi este martes 30 de junio, una segunda franja con valor de importación entre 19.000 y 27.000 dólares comenzará a pagar un Imesi de 5%.

Esto quiere decir que los vehículos con un precio de venta al público entre 30.000 y 40.000 dólares, aproximadamente, estarán gravados con 5% de Imesi.

Por último, los vehículos eléctricos con un valor de importación por encima de 27.000 dólares pagarán un Imesi de 9%.

En términos de venta al público, esto alcanza a los vehículos con un precio superior a los 40.000 dólares.

En resumen, con precio de venta al público (aproximado):

Hasta 30.000 dólares seguirán exonerados de Imesi.

De 30.000 a 40.000 pagarán 5% de Imesi.

Por encima de 40.000 pagarán 9% de Imesi.