Orsi publicó indicadores de empleo, salario real y jubilaciones: "Detrás de cada número hay una familia que vive un poco mejor"

El presidente Yamandú Orsi publicó este martes en redes sociales indicadores vinculados al empleo, los ingresos y las jubilaciones, y señaló que detrás de esos números “hay una familia que vive un poco mejor”.

Según publicó, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el desempleo bajó de 8,2% a 7,5% en un año y se crearon más de 26.000 puestos de trabajo. Además, señaló que casi 20.000 mujeres se incorporaron al mercado laboral.

Orsi también indicó que el ingreso de los hogares creció 2,7% real, según el INE, y sostuvo que se trata del nivel más alto del que existe registro.

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Respecto a salarios, afirmó que el real aumentó 2,3% en 2025; según expresó, representa “más poder de compra que en cualquier momento de los últimos 50 años”.

Sobre las jubilaciones, dijo que el ajuste de 2026 será de 5,97% nominal, equivalente a un incremento real de 2,32% sobre la inflación. También señaló un cambio en el sistema de aumentos para las jubilaciones mínimas, indicando que los incrementos extraordinarios ya no se descontarán del ajuste anual y que ahora se acumularán.

El mandatario mencionó además la aprobación por unanimidad de la Ley de Empleo Integral, que prevé subsidios de hasta el 80% del salario para la contratación de jóvenes, mujeres jefas de hogar, mayores de 45 años y personas con discapacidad.

Por otra parte, se refirió a la Ley de Competitividad, enviada al Parlamento, y aseguró que permitirá una baja de precios en productos de primera necesidad, apoyo a las mipymes y un ahorro de millones de dólares al año por menores costos y trámites.

“Detrás de cada número hay una familia que vive un poco mejor. Igual sabemos que falta, y mucho. Para eso gobernamos: para que el trabajo y el poder de compra de los uruguayos sigan creciendo. Este es el rumbo y no lo vamos a soltar. Seguimos”, expresó.