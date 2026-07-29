Tasa de desempleo bajó al 7% en junio, mínimo en el año, según datos del INE

La tasa de empleo en junio se mantuvo estable respecto al mes anterior, ubicándose en 59,5%. Ese es el porcentaje de personas en edad de trabajar (mayores de 14 años) que declara estar ocupada, según la Encuesta de Hogares del INE. Esto implica que 1.762.000 personas estaban ocupadas, unas 8.000 más que hace un año.

La tasa de desempleo bajó más de medio punto y quedó en 7%, lo que implica que unas 133.000 personas buscaban trabajo sin conseguirlo. La tasa es tres décimas inferior a la registrada en el mismo mes de 2025 (7,3%). En la medida que el empleo se mantiene, la baja en la tasa de desempleo se debe a una menor tasa de actividad (bajó la cantidad de personas que ofrecen su trabajo en el mercado laboral).

La tasa de informalidad o “no registro” (porcentaje de ocupados que declara no aportar a la seguridad social) bajó nuevamente en junio al 20,8%, el menor nivel en más de 3 años.

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