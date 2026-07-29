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Kristalina Georgieva de visita

Orsi y autoridades económicas reciben en Montevideo a la jefa del Fondo Monetario Internacional

"Estoy feliz de estar en Uruguay y tengo muchas ganas de aprender más sobre un país que ha consolidado un sólido historial de estabilidad macroeconómica e instituciones resilientes", dijo Kristalina Georgieva, quien inicia una visita por el país.

Foto: Kristalina Georgieva en X.

Foto: Kristalina Georgieva en X.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, inició este miércoles una visita a Uruguay en la que se reunirá con el presidente Yamandú Orsi y con autoridades económicas de uno de los países más estables del continente.

El país no es deudor desde 2006 del Fondo Monetario Internacional, pero mantiene un estrecho vínculo con el organismo y ha recibido evaluación y asesoramiento técnico para mejorar la gestión en áreas como la fiscal y la monetaria.

"Estoy feliz de estar en Uruguay y tengo muchas ganas de aprender más sobre un país que ha consolidado un sólido historial de estabilidad macroeconómica e instituciones resilientes", publicó la jefa del FMI en su cuenta en X.

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Georgieva afirmó que espera dialogar con las autoridades del país de cara a "mantener el progreso en beneficio de todos los uruguayos".

La jefa del Fondo se reunirá con Orsi este jueves, en una jornada en la que también tendrá encuentros con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el titular del Banco Central, Guillermo Tolosa.

La agenda de la titular del FMI incluirá la visita este miércoles a una escuela y encuentros con empresarios, informó a la AFP una fuente del Fondo.

Uruguay es considerado uno de los países más estables de América Latina. En 2025, la economía local se expandió 1,8% y el gobierno prevé un crecimiento de 1,6% al cierre de este año.

Georgieva arribó a Uruguay tras visitar Argentina, su principal deudor.

FUENTE: AFP.

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