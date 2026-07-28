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CECILIA SAN ROMÁN

"Ancap está con suficiente solidez para soportar alguna contención que pudiera haber en las tarifas", dijo su presidenta

Cecilia San Román sostuvo que en los primeros tres meses del conflicto en Medio Oriente, la empresa estatal resignó ingresos por 80 millones de dólares por su buena posición económica y evitó trasladar los ajustes al alza al público.

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La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, aseguró este martes que la petrolera estatal "está con suficiente solidez para soportar alguna contención que pudiera haber en las tarifas" y evitar trasladar al público un aumento de precios en los combustibles en agosto.

San Román indicó que las tarifas las fija el Poder Ejecutivo y que Ancap colabora en plantear todos los meses diversos escenarios hasta que sobre el final de cada mes se cierra el promedio y se conoce el informe de la Ursea.

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La presidenta de Ancap sostuvo que en los primeros tres meses del conflicto en Medio Oriente, la empresa estatal enfrentó la situación en mejores condiciones, resignó ingresos por 80 millones de dólares entre abril y junio por su buena posición económica y evitó trasladar los ajustes al alza al público.

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