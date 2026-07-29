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"PUDO HABER SIDO UNA MASACRE", DIJO SAAVEDRA

"Lo ajusticiaron en la puerta del hogar", aseguró el presidente del Inisa sobre el joven asesinado en Atahualpa

"Fue una verdadera masacre perpetrada por tres personas", indicó Jaime Saavedra. El jerarca compartió la preocupación del sindicato por la seguridad. "Efectivamente, pudo haber sido una masacre", sostuvo.

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Se mostró "conmovido" y "angustiado" por lo ocurrido. La víctima estaba en un programa de semilibertad con autorización judicial para diez internos. "Los gurises que se portan bien, con autorización judicial, hacen una vida similar a la de la libertad. Tienen ocho horas durante el día para ir a estudiar, para ir a trabajar o buscar trabajo, o para estar con su familia", indicó.

Saavedra dijo que el joven "estaba haciendo las cosas bien", estudiaba y volvía en hora de visitar a su familia. Además, era uno de los candidatos a trabajar en el marco del programa Cosechando Esperanzas, que promueve Richar Read para que internos del Inisa tengan su primera experiencia laboral.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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"Lo ajusticiaron en la puerta del hogar", aseguró. "Fue una verdadera masacre perpetrada por tres personas", indicó en base a información preliminar. En setiembre, el joven iba a recuperar su libertad.

Saavedra compartió la preocupación legítima del sindicato por la seguridad en el centro. "Efectivamente, pudo haber sido una masacre", sostuvo.

El jueves, un integrante del Ministerio del Interior visitará el centro para revisar las medidas de seguridad y realizar un diagnóstico. Saavedra instó a tomar las máximas precauciones para que el hecho no se repita. Destacó la dedicación y el compromiso de los funcionarios que trabajan a diario en el Inisa.

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