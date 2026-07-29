Fin de semana con tormentas fuertes y puntualmente severas, informa Meteorología

Meteorología anuncia tormentas fuertes el fin de semana. Foto: (archivo) compartida con el corresponsal de Subrayado en Río Negro Daniel Rojas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publica este miércoles de mañana un aviso a la población por tormentas fuertes, que puntualmente pueden ser severas, y que provocarán rachas de viento muy fuerte, abundante lluvia y ocasional caída de granizo. Todo esto desde el viernes de noche, dice el informe oficial.

“Desde la tarde del viernes 31 de julio y hasta la noche del sábado 1º de agosto se prevé un período de tormentas fuertes, puntualmente severas, que afectará inicialmente el litoral oeste y se desplazará gradualmente hacia el noroeste durante el sábado”, dice Meteorología.

“Durante el evento se esperan acumulados de precipitación de entre 40 y 60 mm, con registros que podrán ser puntualmente superiores”, agrega el aviso a la población.

“En las zonas afectadas por las tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos”, finaliza el comunicado.