RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESDE EL VIERNES DE NOCHE

Fin de semana con tormentas fuertes y puntualmente severas, informa Meteorología

Meteorología publicó un aviso a la población por tormentas fuertes, que puntualmente pueden ser severas, y que implican rachas de viento muy fuerte, abundante lluvia y ocasional caída de granizo.

Meteorología anuncia tormentas fuertes el fin de semana. Foto: (archivo) compartida con el corresponsal de Subrayado en Río Negro Daniel Rojas.

Meteorología anuncia tormentas fuertes el fin de semana. Foto: (archivo) compartida con el corresponsal de Subrayado en Río Negro Daniel Rojas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publica este miércoles de mañana un aviso a la población por tormentas fuertes, que puntualmente pueden ser severas, y que provocarán rachas de viento muy fuerte, abundante lluvia y ocasional caída de granizo. Todo esto desde el viernes de noche, dice el informe oficial.

“Desde la tarde del viernes 31 de julio y hasta la noche del sábado 1º de agosto se prevé un período de tormentas fuertes, puntualmente severas, que afectará inicialmente el litoral oeste y se desplazará gradualmente hacia el noroeste durante el sábado”, dice Meteorología.

“Durante el evento se esperan acumulados de precipitación de entre 40 y 60 mm, con registros que podrán ser puntualmente superiores”, agrega el aviso a la población.

Lluvias y tormentas. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Sigue el tiempo inestable, con lluvias, tormentas y ascenso de temperatura el viernes, con máxima de 29º

“En las zonas afectadas por las tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos”, finaliza el comunicado.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto cedida a Subrayado. Operativo de la Policía en ruta 16, a la altura de Aguas Dulces.
aguas dulces, rocha

Policía identificó a la mujer hallada muerta en ruta 16; también ubicó al conductor que pasó sobre el cuerpo y siguió de largo
ruta 16

Conductor del auto que presuntamente pasó sobre el cuerpo de una mujer muerta asegura que vio "una sombra" y esquivó
pronóstico

Inumet emite advertencias naranja y amarilla por tormentas para el norte del país
Pronóstico de inumet

Advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes para localidades de cuatro departamentos
INSPECCIONAN EL LUGAR

Fuego en el ducto de la chimenea de un edificio del Cordón provocó intensa columna de humo y movilizó a Bomberos

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
Homicidio en atahualpa

Fiscal incautó celulares en centro del Inisa tras el asesinato de un joven frente al portón de acceso
El portón del centro del Inisa con orificios de bala. Foto: cedida por el sindicato del Inau e Inisa.
COMUNICADO DEL SINDICATO

Sindicato exige "extremar la seguridad en centros del Inisa" tras homicidio de un joven en la puerta del local del barrio Atahualpa
Alerta Amber en Uruguay-
ADOLESCENTE AUSENTE EN MALDONADO

Se activó la Alerta Amber por primera vez en Uruguay y el adolescente de 13 años buscado fue hallado sano y salvo

Dejá tu comentario