PARO PARCIAL

Sunca insiste en fiscalía especializada, más inspecciones y sanciones a empresas tras primer accidente fatal del año

El sindicato realizó este jueves un paro nacional parcial por la muerte de un trabajador de la construcción de 24 años en una obra en Punta Carretas.

richard-ferreira-sunca-muertes-2026

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, indicó que este fue el primer accidente laboral fatal en lo que va de 2026. Ocurrió en menos de 20 días efectivos de trabajo, teniendo en cuenta que la industria de la construcción retomó las actividades el 12 de enero tras la licencia anual en el sector.

Ferreira recordó que en 2025 hubo 13 accidentes laborales fatales y expresó su preocupación por el tema que ocupa al sindicato. Adelantó que en el congreso del Sunca se profundizará en diferentes propuestas para atender el problema. Desde el gremio, se insistirá en la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales, potenciar la Inspección Nacional de Trabajo y en el registro de las empresas infractoras y que sean sancionadas.

Foto: Subrayado. Edificio en construcción en Punta Carretas donde murió el trabajador.
En los paros, se intenta visualizar e insistir sobre las medidas preventivas. "Es una medida que no quisiéramos tomar, porque es en función de que ya hay un compañero que ya no vuelve a su casa", afirmó Ferreira.

SUNCA MEDIDAS PREVENTIVAS

