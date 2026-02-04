Sunca hará paro parcial este jueves por la muerte de un trabajador de 24 años en Punta Carretas

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos ( Sunca ) convocó a un paro nacional parcial por duelo de 9 a 13 horas para este jueves, luego de la muerte de un trabajador de 24 años en una obra ubicada en Punta Carretas, Montevideo .

El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles, cuando el obrero cayó al vacío por el ducto del ascensor desde una altura de nueve pisos. Las causas están siendo investigadas.

De acuerdo a la información primaria recabada en el lugar, el joven se encontraba realizando tareas en la obra cuando cayó por el hueco del ascensor. Según indicó la arquitecta, el trabajador habría retirado una baranda y se investiga si sufrió una descompensación u otra situación que derivó en la caída.

La Policía trabajó en el lugar y el caso es investigado para determinar las circunstancias de la muerte.

“Claramente, a priori, está demostrado que las condiciones en las que se organizaba el trabajo en ese lugar terminan con la vida de un trabajador”, dijo a Subrayado Javier Díaz, del sindicato de la construcción.

En el comunicado, el Sunca expresó su solidaridad con familiares y amigos del trabajador fallecido y aclaró que, en aquellas obras con horarios desfasados, el cumplimiento del paro será definido por cada asamblea, siempre que se respeten las condiciones del paro parcial.

Además, el sindicato reiteró su convocatoria a un diálogo nacional sobre seguridad y salud laboral, reclamó presupuesto para la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales y anunció una campaña nacional de sensibilización sobre accidentes laborales.