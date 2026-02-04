Un obrero de 24 años murió tras caer de un noveno piso en Punta Carretas

Un joven de 24 años murió luego de caer por el ducto de un ascensor desde el noveno piso de un edificio en construcción ubicado en Francisco Vidal y Juan María Pérez, en Punta Carretas .

Según la información primaria, el trabajador se encontraba realizando tareas en la obra cuando cayó por el hueco del ascensor. De acuerdo a lo manifestado por la arquitecta, el joven habría retirado una baranda y se investiga si sufrió una descompensación u otra situación que derivó en la caída.

Tras lo ocurrido, los demás obreros no se retiraron del edificio y permanecieron en los pisos superiores.

La Policía trabajó en el lugar y el caso es investigado para determinar las circunstancias de la muerte.

"Claramente, a priori, está demostrado que las condiciones en las que se organizaba el trabajo en ese lugar, terminan con la vida de un trabajador", dijo a Subrayado Javier Díaz, del sindicato de la construcción (Sunca).