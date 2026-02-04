RECIBÍ EL NEWSLETTER
Investigación

Un obrero de 24 años murió tras caer de un noveno piso en Punta Carretas

La arquitecta dijo que el joven habría retirado una baranda y se investiga si sufrió una descompensación u otra situación que derivó en la caída.

Foto: Yanina Gasañol, Subrayado. Edificio en construcción en Punta Carretas donde ocurrió el caso.

Foto: Yanina Gasañol, Subrayado. Edificio en construcción en Punta Carretas donde ocurrió el caso.

Un joven de 24 años murió luego de caer por el ducto de un ascensor desde el noveno piso de un edificio en construcción ubicado en Francisco Vidal y Juan María Pérez, en Punta Carretas.

Según la información primaria, el trabajador se encontraba realizando tareas en la obra cuando cayó por el hueco del ascensor. De acuerdo a lo manifestado por la arquitecta, el joven habría retirado una baranda y se investiga si sufrió una descompensación u otra situación que derivó en la caída.

Tras lo ocurrido, los demás obreros no se retiraron del edificio y permanecieron en los pisos superiores.

el tunel de ciudad vieja por dentro: las imagenes de la excavacion y el pasadizo subterraneo
Seguí leyendo

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo

La Policía trabajó en el lugar y el caso es investigado para determinar las circunstancias de la muerte.

"Claramente, a priori, está demostrado que las condiciones en las que se organizaba el trabajo en ese lugar, terminan con la vida de un trabajador", dijo a Subrayado Javier Díaz, del sindicato de la construcción (Sunca).

Temas de la nota

Lo más visto

Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas
ESTE MARTES

Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas
TRABAJA BOMBEROS Y CIENTÍFICA

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
USO RESPONSABLE

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera
HASTA LA HORA 18.30

Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 3 departamentos
EL MIÉRCOLES SE CONOCERÁN AVANCES

Ministro Negro solicitó informe para conocer cómo ingresó la pirotecnia y las banderas al clásico

Te puede interesar

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo video
túnel de 400 mts

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
La Policía trabaja este miércoles en el local comercial de la calle Colón, desde donde los delincuentes cavaron el túnel. Foto: Lorena Nachajón, Subrayado. video
informe especial

La Policía incautó drogas, herramientas y detuvo a otro brasileño por el túnel en Ciudad Vieja cavado para robar un banco
Foto: Yanina Gasañol, Subrayado. Edificio en construcción en Punta Carretas donde ocurrió el caso. video
Investigación

Un obrero de 24 años murió tras caer de un noveno piso en Punta Carretas

Dejá tu comentario