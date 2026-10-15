Solaria informa que construirá planta fotovoltaica "en terrenos facilitados por UTE" y que habrá un contrato de compraventa de energía por "hasta 40 años"

La empresa española Solaria dio cuenta en su página web d el acuerdo firmado el miércoles con el gobierno uruguayo por una inversión total de 5.700 millones de dólares para la construcción de un centro de datos, y una o dos plantas de energía solar que suministrarán la electricidad a las instalaciones, que operarán en régimen de zona franca.

“Solaria ha firmado un acuerdo estratégico con el gobierno de Uruguay, suscrito por el presidente de la República Yamandú Orsi y el consejero delegado de Solaria Arturo Díaz-Tejeiro, con la participación de la eléctrica estatal UTE, para desarrollar un campus tecnológico de centros de datos de hasta 500 MW, bajo el régimen de zona franca, acompañado de hasta 350 MW de generación solar fotovoltaica”, informa la compañía en su sitio web oficial .

Y agrega: “Solaria asumirá el desarrollo y la operación de la zona franca, proporcionando suelo, infraestructuras y servicios a los grandes operadores de centros de datos. La compañía desarrollará asimismo las instalaciones eléctricas necesarias para conectar el campus a la red de transmisión de 500 kV de Uruguay”.

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“El proyecto contempla la construcción y operación de una o dos plantas fotovoltaicas de hasta 350 MW en terrenos facilitados por UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas), que adquirirá la energía producida mediante un contrato de compraventa de energía (PPA) previsto de hasta 40 años”, detalla el informe.

“El desarrollo se ejecutará en dos fases: una primera de 200 MW de capacidad para centros de datos, seguida de una segunda de 300 MW adicionales”, agrega el comunicado de Solaria.

El modelo de negocio

La empresa destaca en su web que este modelo de negocio integra la energía con la infraestructura digital: “El proyecto permitirá a Solaria integrar generación renovable, capacidad de conexión eléctrica y desarrollo de suelo tecnológico, ofreciendo una solución integral para los grandes operadores de centros de datos”.

“La nueva capacidad solar y la demanda eléctrica del campus se desarrollarán de forma coordinada, vinculando el crecimiento de las infraestructuras digitales a la incorporación de nueva generación renovable”, explica, y agrega que “El campus, orientado inicialmente a servicios de nube, incorporará tecnologías de refrigeración de bajo consumo de agua, mediante circuitos cerrados u otras soluciones equivalentes.

Inteligencia artificial y servicios en la nube

La empresa destaca que el acuerdo firmado con Uruguay “representa un nuevo avance en la estrategia de Solaria de consolidarse como actor de referencia en el desarrollo de infraestructuras energéticas y tecnológicas para centros de datos, un mercado impulsado por el crecimiento de la inteligencia artificial y los servicios en la nube”.

“La iniciativa amplía el modelo de negocio de la compañía, incorporando el desarrollo y explotación de zonas francas y campus tecnológicos, con nuevas oportunidades de ingresos recurrentes vinculados al suelo, las infraestructuras y los servicios, además de la generación renovable”, finaliza el comunicado.

La empresa Solaris tiene inversiones en Uruguay desde hace 10 años, en dos localidades del litoral oeste del país.