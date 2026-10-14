Solaria, la empresa española que hace 10 años opera en Uruguay y acordó con el gobierno instalación de parque tecnológico

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Tiene dos plantas solares, una en Young y otra en Mercedes. Además de Uruguay, la compañía, que cotiza en la bolsa de Madrid desde 2007, está presente en España, Italia, Portugal y Grecia.

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La empresa española Solaria es una vieja conocida para Uruguay, ya que opera en el país hace una década con dos plantas solares que venden energía a UTE.

Uno de los parques que tiene la compañía en nuestro país es el Solar Yarnel, instalado en la zona de Young, en el departamento de Río Negro, que tiene una capacidad de generación de 11,1 megavatios.

El otro es el Solar Natelu, cerca de la ciudad de Mercedes, en Soriano, con la misma potencia.

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Además de Uruguay, la empresa está presente en España, Italia, Portugal y Grecia.

Solaria Energía y Medio Ambiente es una corporación multinacional fundada en el 2002, que se presenta en su página web como "una compañía líder en infraestructuras, generación de energía y centros de datos", que tiene por objetivo contribuir activamente a la descarbonización y conseguir que el modelo energético global se base en las energías limpias.

Nació como fabricante de paneles solares, pero en 2014 se transformó en un generador de energía limpia de emisiones y gestor de infraestructuras sostenibles.

“Una de nuestras fortalezas es que, gracias a nuestro recorrido y tamaño mediano, somos muy ágiles en la negociación con proveedores, administraciones y de buscar puntos de conexión”, subraya.

En su web, Solaria explica que financian sus proyectos “a través de project finance, una modalidad de financiación a largo plazo en el que el pago de la deuda no depende de la solvencia de la empresa, sino de la capacidad del propio proyecto para generar ganancia“.

Además, detalla que realiza el desarrollo y el mantenimiento de las plantas inhouse, reduciendo el costo de inversión y de explotación.

La compañía fue ubicada en el primer lugar del ranking de crecimiento sostenible que elabora la revista Time y cotiza en la bolsa española desde 2007.

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