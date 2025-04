Situación económica de Uruguay: Orsi se alineó a Oddone y pidió "responsabilidad" en las declaraciones

"A algunas luces anaranjadas les tenemos que prestar atención. Ahondar más en eso no aporta mucho", resumió el mandatario.

Oddone se había referido al tema horas antes. Negó que hubiera "bombas" en la economía. Sin embargo, Caggiani insistió este jueves con que además de "bombas" hay "cráteres".

"Debo reconocer que cometí un error, no sé si fui boca floja, creo que me quedé corto, más que bombas hay cráteres y la verdad que agujeros enormes", dijo Caggiani, y agregó: "No solo nos enteramos de la situación sin dudas muy compleja de la economía nacional, porque nos dejaron el Casmu casi por cerrar, Cudam que está por esa misma situación a nivel del sistema mutual, la situación de ASSE (con) 300 millones de dólares de deuda, a situación de las empresas industriales en Uruguay que están cerrando, cerró Calcar en Tarariras con 120 trabajadores, Lactalis 150, Frigorífico Casablanca, es decir, nos dejaron varias bombas y varios cráteres. Hay 970 millones de dólares de deuda del gobierno anterior a este".