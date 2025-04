Caggiani: "Me gustaría saber dónde está Lacalle Pou, Arbeleche, y Falero, porque nos dejaron un buraco grande como una casa"

“Debo reconocer que cometí un error, no sé si fui boca floja, creo que me quedé corto, más que bombas hay cráteres y la verdad que agujeros enormes”, dijo Caggiani, y agregó: “No solo nos enteramos de la situación sin dudas muy compleja de la economía nacional, porque nos dejaron el Casmu casi por cerrar, Cudam que está por esa misma situación a nivel del sistema mutual, la situación de ASSE (con) 300 millones de dólares de deuda, a situación de las empresas industriales en Uruguay que están cerrando, cerró Calcar en Tarariras con 120 trabajadores, Lactalis 150, Frigorífico Casablanca, es decir, nos dejaron varias bombas y varios cráteres. Hay 970 millones de dólares de deuda del gobierno anterior a este”.

“Sin dudas es un desastre, y a mi me gustaría saber, hablando de bocas flojas, dónde está Lacalle Pou, Arbeleche, el ministro de Transporte Falero, porque nos dejaron un buraco grande como como una casa. Sería bueno que le vayan a preguntar a ellos a ver qué pasa, porque antes se pasaban declarando a la prensa y ahora parece, que no son autoridades, que no tienen nada para decir”, apuntó Caggiani.

“Es una situación delicada, controlada por suerte porque tenemos un equipo económico y un gobierno que no solamente está mitigando estos impactos, pero sin dudas todos los días están explotando bombas, lamentablemente, y tengo dudas de que el impacto social es más agudo aún de lo que se está diciendo”, finalizó.