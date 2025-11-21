RECIBÍ EL NEWSLETTER
CHAPLIN Y FLORIDA

Siniestro en Paysandú: joven motociclista murió tras chocar contra camión con zorra, caer al piso y ser arrollado

siniestro-paysandú-joven-moto

Un motociclista murió en Paysandú tras chocar contra un camión con zorra que circulaba en la misma dirección.

El corresponsal de Subrayado, Pablo Blanc, informó que el joven de 28 años se desplazaba rumbo al norte por la avenida Enrique Chaplin cuando en determinado momento, al cruzar calle Florida, impactó con el camión.

Por causas que aún se tratan de establecer, el motociclista perdió el dominio del vehículo, cayó al pavimento y fue arrollado por una de las ruedas.

Trabajó en el lugar personal de una unidad de emergencia médico móvil y efectivos policiales.

