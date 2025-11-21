Enfrentamiento a tiros entre personas en moto y una boca de venta de drogas dejó un hombre baleado

Un enfrentamiento a tiros ocurrió este viernes en Chimborazo y Martín Rodríguez, en el barrio Cerrito de la Victoria de Montevideo.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado , el tiroteo se dio entre personas que iban en una moto y quienes estaban en una casa de la zona que sería una boca de venta de drogas.

Uno de los que se desplazaban en la moto se bajó y tiró en dirección a la casa, desde la que respondieron al ataque y lo balearon en una pierna. El baleado no pudo ser ubicado, porque se dio a la fuga. Un auto que estaba estacionado recibió varios impactos.

Cerca de ese lugar, apareció un hombre herido de bala, pero dijo que lo habían herido en otro lugar. Según los indicios de la Policía y el relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona se trataría de la misma persona.

Personal de URPM de Zona 3 de la Jefatura de Policía de Montevideo preservaban la escena sobre las 13 horas a la espera de Policía Científica para realizar el relevamiento y la pericia a los casquillos encontrados en el lugar.