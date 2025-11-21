Mataron a tiros a un joven de 22 años cuando salía de un partido de fútbol en Durazno

Un joven de 22 años fue atacado a tiros en la noche del martes cuando salía de un partido de fútbol, en la ciudad de Durazno. Fue herido en la cabeza y en la pierna izquierda, por lo que quedó grave.
Tras ser herido en la cabeza y en una pierna, el joven fue trasladado al hospital Maciel, en Montevideo, donde murió.
En primera instancia fue atendido en la ciudad pero más tarde los médicos decidieron su traslado al hospital Maciel, en Montevideo. Luego de varias horas en CTI, murió, en la tarde de este jueves, señala la información policial a la que accedió Subrayado.
En tanto, la Policía informó que el fallecido tenía antecedentes penales; que el ataque fue dirigido y que no se trató de un incidente que ocurriera durante el transcurso de otro delito, precisó la Jefatura de Durazno. Sin embargo, agregó que el episodio fue confuso.
Los autores circulaban en motos, y el crimen quedó filmado en cámaras de seguridad del lugar. No hubo más víctimas. Y de momento no hay personas detenidas por el homicidio, pese a la investigación en curso.
En las últimas horas ocurrieron otros crímenes de relevancia en Durazno: un niño de 2 años fue raptado en Florida y llevado hacia esa ciudad —caso por el que hubo tres detenidos— y un joven de 18 años se encuentra grave por un disparo en la cabeza; adolescentes testigos de este último episodio señalaron a la Policía que el herido jugaba a la ruleta rusa.
