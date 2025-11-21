RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en durazno

Mataron a tiros a un joven de 22 años cuando salía de un partido de fútbol en Durazno

Tras ser herido en la cabeza y en una pierna, el joven fue trasladado al hospital Maciel, en Montevideo, donde murió.

policia-noche-policia-cientifica-homicidio.jpg

Un joven de 22 años fue atacado a tiros en la noche del martes cuando salía de un partido de fútbol, en la ciudad de Durazno. Fue herido en la cabeza y en la pierna izquierda, por lo que quedó grave.

En primera instancia fue atendido en la ciudad pero más tarde los médicos decidieron su traslado al hospital Maciel, en Montevideo. Luego de varias horas en CTI, murió, en la tarde de este jueves, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

En tanto, la Policía informó que el fallecido tenía antecedentes penales; que el ataque fue dirigido y que no se trató de un incidente que ocurriera durante el transcurso de otro delito, precisó la Jefatura de Durazno. Sin embargo, agregó que el episodio fue confuso.

Crédito: Envato. Imagen ilustrativa.
Seguí leyendo

Un joven de 18 años grave por un balazo en la cabeza; testigos dijeron que jugaba a la ruleta rusa

Los autores circulaban en motos, y el crimen quedó filmado en cámaras de seguridad del lugar. No hubo más víctimas. Y de momento no hay personas detenidas por el homicidio, pese a la investigación en curso.

En las últimas horas ocurrieron otros crímenes de relevancia en Durazno: un niño de 2 años fue raptado en Florida y llevado hacia esa ciudad —caso por el que hubo tres detenidos— y un joven de 18 años se encuentra grave por un disparo en la cabeza; adolescentes testigos de este último episodio señalaron a la Policía que el herido jugaba a la ruleta rusa.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
LAS PIEDRAS

Un hombre fue enviado a la cárcel por abuso sexual contra su hija por más de 30 años
ESPERA POR EXTRADICIÓN

La investigación policial que permitió la detención de Luis Fernández Albín en Argentina
por resolución judicial

Intendencia tira abajo una casa construida sobre la playa en Maldonado

Te puede interesar

Orsi celebró ingreso al Transpacífico, dijo que es una política de Estado y se mostró expectante por firmar con la UE video
PRESIDENTE ORSI

Orsi celebró ingreso al Transpacífico, dijo que es "una política de Estado" y se mostró "expectante" por firmar con la UE
Canciller Lubetkin destaca perfil bajo de negociación y un cambio de velocidad para lograr ingreso al Transpacífico
TRANSPACÍFICO ACEPTÓ INGRESO DE URUGUAY

Canciller Lubetkin destaca "perfil bajo" de negociación y un cambio de velocidad para lograr ingreso al Transpacífico
Foto: FocoUy. PIT-CNT.
mirá el documento

Impuesto de 1% a los más ricos: el informe técnico que presentará el PIT-CNT para reducir la pobreza infantil

Dejá tu comentario