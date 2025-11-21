Mataron a tiros a un joven de 22 años cuando salía de un partido de fútbol en Durazno

Un joven de 22 años fue atacado a tiros en la noche del martes cuando salía de un partido de fútbol, en la ciudad de Durazno. Fue herido en la cabeza y en la pierna izquierda, por lo que quedó grave.

En primera instancia fue atendido en la ciudad pero más tarde los médicos decidieron su traslado al hospital Maciel, en Montevideo. Luego de varias horas en CTI, murió, en la tarde de este jueves, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

En tanto, la Policía informó que el fallecido tenía antecedentes penales; que el ataque fue dirigido y que no se trató de un incidente que ocurriera durante el transcurso de otro delito, precisó la Jefatura de Durazno. Sin embargo, agregó que el episodio fue confuso.

Temas de la nota Joven

Durazno

fútbol