RECIBÍ EL NEWSLETTER
LOTERIAS Y QUINIELAS

Gordo de Fin de Año: cuándo se juega, qué precio tiene el entero y cuál es el valor de los premios

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas realizó el lanzamiento del tradicional juego que se sortea el martes 30 de diciembre.

gordo-fin-de-año-2025

El director nacional de Loterías, Marcelo Visconti, dijo a Subrayado que se viene con más de 350 millones en premios, 160 millones de pesos solo la grande. El entero tiene un precio de $14.000, $ 1.400 la participación y la participación electrónica de $350 (una selección online en la página web de la Dirección Nacional de Loterías).

"Este año tratamos de poder hacer la distribución lo más rápido posible, lo más adelantada, hace un par de semanas que está en todo el país. Hoy sorteamos la última lotería antes del Gordo de Fin de Año y ya salimos con todo a que la gente compre en todas las agencias y subagencias de todo el país".

gestion y reciclaje de residuos: imm entrega mas de 800 contenedores que alcanzan a unas 1.000 familias
Seguí leyendo

Gestión y reciclaje de residuos: IMM entrega más de 800 contenedores que alcanzan a unas 1.000 familias

Y agregó: "En esta época lo que más se da es el colectivo, en las empresas, en los trabajos, en las familias".

El sorteo se lleva adelante el martes 30 de diciembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1991988640306884776&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
GIGANTE DEL COMERCIO MUNDIAL

Llegó al puerto de Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo: 336 metros de largo y 14.000 contenedores
el informe de Nubel Cisneros

Viernes con lluvias y tormentas, luego baja la temperatura; el informe de Nubel Cisneros para el fin de semana
CERRITO DE LA VICTORIA

Enfrentamiento entre personas en moto y una boca de venta de drogas dejó un hombre baleado
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos

Te puede interesar

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre video
DATOS DE 2025

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre
Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima en Cordón.
CRIMEN EN FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO

Joven argentino fue extraditado e imputado por matar a un venezolano que había conocido en plataforma de citas
Gordo de Fin de Año: cuándo se juega, qué precio tiene el entero y cuál es el valor de los premios
LOTERIAS Y QUINIELAS

Gordo de Fin de Año: cuándo se juega, qué precio tiene el entero y cuál es el valor de los premios

Dejá tu comentario