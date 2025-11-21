Gordo de Fin de Año: cuándo se juega, qué precio tiene el entero y cuál es el valor de los premios

Se realizó este viernes el lanzamiento del Gordo de Fin de Año en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

El director nacional de Loterías, Marcelo Visconti, dijo a Subrayado que se viene con más de 350 millones en premios, 160 millones de pesos solo la grande. El entero tiene un precio de $14.000, $ 1.400 la participación y la participación electrónica de $350 (una selección online en la página web de la Dirección Nacional de Loterías).

"Este año tratamos de poder hacer la distribución lo más rápido posible, lo más adelantada, hace un par de semanas que está en todo el país. Hoy sorteamos la última lotería antes del Gordo de Fin de Año y ya salimos con todo a que la gente compre en todas las agencias y subagencias de todo el país".

Y agregó: "En esta época lo que más se da es el colectivo, en las empresas, en los trabajos, en las familias". El sorteo se lleva adelante el martes 30 de diciembre.