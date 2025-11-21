RECIBÍ EL NEWSLETTER
el informe de Nubel Cisneros

Viernes con lluvias y tormentas, luego baja la temperatura; el informe de Nubel Cisneros para el fin de semana

Nubel Cisneros prevé que las lluvias y tormentas seguirán este viernes hasta la tarde. El fin de semana baja la temperatura en todo el país. Los detalles día a día.

LLUVIAS--CENTRO--MDEO

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta húmeda e inestable, con pasaje de abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia el mediodía por el suroeste. La tarde se presentará templada a cálida con persistencia de algunas lluvias aisladas en las primeras horas sobre las zonas noreste y este, mejorando.

El sábado comienza frío a fresco en las primeras horas con restos de nubosidad en las fronteras norte y noreste. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

jueves agradable hasta la noche, cuando desmejora con lluvias y tormentas que siguen el viernes
Seguí leyendo

Jueves agradable hasta la noche, cuando desmejora con lluvias y tormentas que siguen el viernes

El domingo nuevamente se espera una mañana fría a fresca con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá con tiempo estable, presentando condiciones cálidas a calurosas con buena presencia de Sol.

Viernes 21

Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

Sábado 22

Zona Norte: máxima 29º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 27º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º

Domingo 23

Zona Norte: máxima 30º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 28º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 14º

Temas de la nota

Lo más visto

video
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
LAS PIEDRAS

Un hombre fue enviado a la cárcel por abuso sexual contra su hija por más de 30 años
ESPERA POR EXTRADICIÓN

La investigación policial que permitió la detención de Luis Fernández Albín en Argentina
por resolución judicial

Intendencia tira abajo una casa construida sobre la playa en Maldonado

Te puede interesar

Orsi celebró ingreso al Transpacífico, dijo que es una política de Estado y se mostró expectante por firmar con la UE
PRESIDENTE ORSI

Orsi celebró ingreso al Transpacífico, dijo que es "una política de Estado" y se mostró "expectante" por firmar con la UE
Canciller Lubetkin destaca perfil bajo de negociación y un cambio de velocidad para lograr ingreso al Transpacífico
TRANSPACÍFICO ACEPTÓ INGRESO DE URUGUAY

Canciller Lubetkin destaca "perfil bajo" de negociación y un cambio de velocidad para lograr ingreso al Transpacífico
Foto: FocoUy. PIT-CNT.
mirá el documento

Impuesto de 1% a los más ricos: el informe técnico que presentará el PIT-CNT para reducir la pobreza infantil

Dejá tu comentario