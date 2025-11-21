Viernes con lluvias y tormentas, luego baja la temperatura; el informe de Nubel Cisneros para el fin de semana

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta húmeda e inestable, con pasaje de abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia el mediodía por el suroeste. La tarde se presentará templada a cálida con persistencia de algunas lluvias aisladas en las primeras horas sobre las zonas noreste y este, mejorando.

El sábado comienza frío a fresco en las primeras horas con restos de nubosidad en las fronteras norte y noreste. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El domingo nuevamente se espera una mañana fría a fresca con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá con tiempo estable, presentando condiciones cálidas a calurosas con buena presencia de Sol. Viernes 21 Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º Zona Sur: máxima 24º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º Sábado 22 Zona Norte: máxima 29º y mínima 12º Zona Sur: máxima 27º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º Domingo 23 Zona Norte: máxima 30º y mínima 12º Zona Sur: máxima 28º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 14º