Llegó al puerto de Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo: 336 metros de largo y 14.000 contenedores

El portacontenedores en el puerto de Montevideo. Foto: FocoUy

Este viernes llegó al puerto de Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo, con 336 metros de largo, y una capacidad total de 14.000 contenedores.

El gigante de los mares partió de Japón hace 17 días y cerca de 1.000 contenedores serán operados estos días en Montevideo por la Terminal Cuenca del Plata (TCP), la empresa que tiene como socia al Estado con el 20%.

KATOEN NATIE PUERTO El buque One Strength pertenece a la naviera Ocean Network Express (ONE) y su llegada a Uruguay “representa un nuevo hito operativo y reafirma la importancia estratégica del puerto de Montevideo como hub regional”, dice el comunicado de TCP.

El buque fue recibido por las ministras de Transporte Lucía Etcheverry y de Industria Fernanda Cardona, junto autoridades de la embajada de Japón y del operador portuario. MINISTRAS BARCOS