Llegó al puerto de Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo: 336 metros de largo y 14.000 contenedores

Este viernes llegó al puerto de Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo, con 336 metros de largo, y una capacidad total de 14.000 contenedores.
El portacontenedores partió de Japón y de los 14.000 contenedores que transporta, cerca de 1.000 se operarán en el puerto de Montevideo. Este viernes fue recibido por las ministras de Industria y de Transporte.
El gigante de los mares partió de Japón hace 17 días y cerca de 1.000 contenedores serán operados estos días en Montevideo por la Terminal Cuenca del Plata (TCP), la empresa que tiene como socia al Estado con el 20%.
El buque One Strength pertenece a la naviera Ocean Network Express (ONE) y su llegada a Uruguay “representa un nuevo hito operativo y reafirma la importancia estratégica del puerto de Montevideo como hub regional”, dice el comunicado de TCP.
El buque fue recibido por las ministras de Transporte Lucía Etcheverry y de Industria Fernanda Cardona, junto autoridades de la embajada de Japón y del operador portuario.
