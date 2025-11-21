RECIBÍ EL NEWSLETTER
CRIMEN EN FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO

Joven argentino fue extraditado e imputado por matar a un venezolano que había conocido en plataforma de citas

El crimen ocurrió en junio en un apartamento de Fernández Crespo y Cerro Largo cuando asfixió a la víctima para robarle y fugó. El homicida fue detenido en agosto en Argentina.

Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima en Cordón.

Un argentino de 22 años fue imputado este viernes por el homicidio de un venezolano de 31 al que mató en junio en un apartamento del Cordón.

El crimen ocurrió el sábado 7 de junio en horas de la tarde y el cuerpo de la víctima hallado el domingo 8 en el inmueble, ubicado en Fernández Crespo y Cerro Largo.

El hombre fue hallado maniatado y ya sin vida por una amiga que vivía con él en el apartamento. Había sido asesinado por asfixia, según el resultado de las pericias forenses. Personal del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación del caso.

Tras un minucioso análisis de las cámaras de seguridad del edificio se logró identificar al joven como el posible autor del crimen. Se logró establecer que la víctima había conocido al homicida a través de una plataforma de citas, lo invitó a su casa y fue cuando lo robó, lo mató y fugó del lugar.

El Departamento de Homicidios pidió la captura internacional del responsable, que fue ubicado y detenido el 26 de agosto en Argentina, de donde es oriundo. Este jueves, fue extraditado a Uruguay y este viernes sometido a la Justicia Penal.

La jueza penal de 45º turno, María Noel Odriozola dispuso la imputación de joven argentino, de iniciales G.A.M., como presunto autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado. Como medida cautelar se dictaminó la prisión preventiva hasta el 22 de mayo de 2026.

