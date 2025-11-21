RECIBÍ EL NEWSLETTER
DATOS DE 2025

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre

Se registraron 35.443 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados como amenazas, lesiones y otros que se enmarcan en un contexto de violencia. El 56% las situaciones de violencia ocurrieron ante niños, niñas y adolescentes.

violencia-domestica-unidad-especializada

El Ministerio del Interior divulgó este viernes datos sobre las denuncias por violencia doméstica entre enero y octubre en todo el país. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En los primeros diez meses del años, se registraron 35.443 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados como amenazas, lesiones y otros que se enmarcan en un contexto de violencia; 33 denuncias menos que en el mismo período de 2024. Entre enero y octubre, hubo 117 denuncias por día, una cada 12 minutos.

El 61% de las denuncia fue contra la pareja, expareja o vínculo afectivo sexual y el 39% contra familiares cosanguíneos o políticos. En cuanto a las denuncias en situaciones de pareja o expareja, el 42% fue por violencia física, 30% psicológica, 14% vicaria, 9% digital, 3% sexual y 2% patrimonial o económica. Con respecto a las denuncias en situaciones familiares, el 56% fue por violencia psicológica, 31% física, 5% digital y patrimonial o económica y 3% sexual.

Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima en Cordón.
Seguí leyendo

Joven argentino fue extraditado e imputado por matar a un venezolano que había conocido en plataforma de citas

Siete de cada diez víctima eran mujeres y 30% varones. Entre las mujeres, el 47% tenía entre 18 y 38 años, mientras que entre los varones el 40% tenía entre 0 y 17 años, según los datos del Ministerio del Interior. En cuanto a los agresores, el 75% de los indagados eran varones y el 25% mujeres. Entre los indagados, el 65% de los varones tenía entre 18 y 38 años, y el 59% de las mujeres tenía la misma edad.

Otros datos revelados indican que en el 87% de los casos la víctima realizó la denuncia y en el 56% no había denuncias previas. Además, en el 56% las situaciones de violencia ocurrieron ante niños, niñas y adolescentes.

PRESENTACIÓN 25N 2025 COLORES INSTITUCIONALES PARA PUBLICAR

Temas de la nota

Lo más visto

video
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
el informe de Nubel Cisneros

Viernes con lluvias y tormentas, luego baja la temperatura; el informe de Nubel Cisneros para el fin de semana
LAS PIEDRAS

Un hombre fue enviado a la cárcel por abuso sexual contra su hija por más de 30 años
CERRITO DE LA VICTORIA

Enfrentamiento entre personas en moto y una boca de venta de drogas dejó un hombre baleado

Te puede interesar

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre
DATOS DE 2025

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre
Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima en Cordón.
CRIMEN EN FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO

Joven argentino fue extraditado e imputado por matar a un venezolano que había conocido en plataforma de citas
Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a otra mujer y a un hombre por lavado de activos
NUEVA ERA II

Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a otra mujer y a un hombre por lavado de activos

Dejá tu comentario