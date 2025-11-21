Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre

El Ministerio del Interior divulgó este viernes datos sobre las denuncias por violencia doméstica entre enero y octubre en todo el país. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En los primeros diez meses del años, se registraron 35.443 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados como amenazas, lesiones y otros que se enmarcan en un contexto de violencia; 33 denuncias menos que en el mismo período de 2024. Entre enero y octubre, hubo 117 denuncias por día, una cada 12 minutos.

El 61% de las denuncia fue contra la pareja, expareja o vínculo afectivo sexual y el 39% contra familiares cosanguíneos o políticos. En cuanto a las denuncias en situaciones de pareja o expareja, el 42% fue por violencia física, 30% psicológica, 14% vicaria, 9% digital, 3% sexual y 2% patrimonial o económica. Con respecto a las denuncias en situaciones familiares, el 56% fue por violencia psicológica, 31% física, 5% digital y patrimonial o económica y 3% sexual.

Siete de cada diez víctima eran mujeres y 30% varones. Entre las mujeres, el 47% tenía entre 18 y 38 años, mientras que entre los varones el 40% tenía entre 0 y 17 años, según los datos del Ministerio del Interior. En cuanto a los agresores, el 75% de los indagados eran varones y el 25% mujeres. Entre los indagados, el 65% de los varones tenía entre 18 y 38 años, y el 59% de las mujeres tenía la misma edad.

Otros datos revelados indican que en el 87% de los casos la víctima realizó la denuncia y en el 56% no había denuncias previas. Además, en el 56% las situaciones de violencia ocurrieron ante niños, niñas y adolescentes.