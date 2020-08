Sindicatos de la salud en preconflicto: reclaman una mejor negociación salarial

En el mismo establecen que buscan que no exista un recorte presupuestal, que no se pierda salario real y hablan de la necesidad de mantener la calidad asistencial.

Soledad Iglesias de la Unidad de Negociación Colectiva explicó a Subrayado que es "inaceptable la perdida del salario real" en medio de una crisis generada por la emergencia sanitaria.

"Los fondos que se van a incoporar para trasladar médicos de los contratos de terciarización a presupuestación es un monto realmente no considerable porque no es apropiado" dijo Iglesias y remarcó que no es suficiente para la cantidad de médicos que quieren "llevar a presupuestación".

Sobre las condiciones salarios y equiparación salarial interna de los médicos en Asse, Iglesias explicó que "hay médicos en Asse que cumplen la misma tarea y ganan diferente" concluyó.