Netanyahu dijo que hay "muchos indicios" de que el líder supremo de Irán Alí Jamenei murió en ataque de Israel y Estados Unidos

Basándose en "muchos indicios", el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parece dar por muerto este sábado al líder supremo iraní Alí Jamenei en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, a los que la república islámica respondió con salvas de misiles hacia varias monarquías del Golfo que han dejado la región al rojo vivo.

"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no está vivo", declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

Canales de televisión de Israel y de Estados Unidos informan, además, que a Trump y Netanyahu le mostraron una foto de Jamenei muerto.

Por otro lado, el Ejército de Israel aseguró que Ali Shamkhani, asesor del guía supremo iraní, fue "eliminado".

A lo largo del día los medios israelíes afirmaron que Jamenei y el presidente iraní Masud Pezeshkian figuraban entre los blancos del ataque.

"Que yo sepa" el ayatolá Jamenei está vivo y "todos los oficiales de alto rango están vivos", declaró a la cadena NBC el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, quien abogó por "una desescalada".

La Media Luna Roja iraní dio cuenta de al menos 201 muertos y 747 heridos en los ataques.

Las autoridades iraníes llamaron a los 10 millones de habitantes de Teherán a evacuar la capital e informaron de 85 muertos en un ataque contra un colegio para niñas en el sur del país, un saldo que la AFP no pudo verificar.

Según Netanyahu, la operación "continuará el tiempo que sea necesario". Horas antes, dijo que iba dirigido contra la "amenaza existencial que supone el régimen terrorista de Irán".

El jefe de las fuerzas armadas israelíes, teniente general Eyal Zamir, afirmó que se lleva a cabo "a una escala completamente diferente" que la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, a la que Estados Unidos se unió brevemente.

"Desde esta mañana, aproximadamente 200 aviones de combate (...) completaron un extenso ataque", dijo.

"Esta es la mayor incursión aérea militar en la historia de la Fuerza Aérea Israelí", señala un comunicado militar. Según la Media Luna Roja afectó a 24 de las 31 provincias iraníes.

Después de semanas de avisos y de tres rondas de negociaciones, Estados Unidos lanzó una operación para "eliminar las amenazas inminentes", según el presidente estadounidense, Donald Trump.

FUENTE: AFP