Ejército de Israel dice haber "eliminado" al jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán y al asesor del líder supremo Jamenei. Hubo protestas en Irán e Irak. Foto: AFP

Tras la declaración del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu de que tenía “muchos indicios” de que en los ataques conjuntos con Estados Unidos de este sábado había muerto el líder supremo de Irán , el ayatolá Alí Jamenei, el Ejército israelí informó que el asesor del guía supremo, Ali Shamkhani, fue "eliminado".

El Ejército también aseguró que fue “eliminado” el jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour.

La información surgió pocos minutos después de que el presidente Donald Trump dijera a un periodista de la cadena ABC que “numerosos responsables iraníes murieron” en los ataques combinados de Estados Unidos e Israel en la madrugada del sábado.

Seguí leyendo Ejército mexicano mató a líder del cártel Jalisco Nueva Generación en operativo; EEUU ofrecía 15 millones por su captura

Embed ELIMINADOS:

Aviones de combate de la FAI alcanzaron con precisión objetivos militares en todo Irán, eliminando a 7 oficiales de alto rango del liderazgo de defensa iraní:



Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Saleh Asadi, Mohammad Shirazi, Aziz Nasirzadeh, Hossein Jabal Amelian,… pic.twitter.com/up1pWyyeJc — FDI (@FDIonline) February 28, 2026

La foto de Alí Jamanei

Por otro lado, la agencia AFP da cuenta de que dos cadenas de televisión israelíes informaron este sábado por la noche que el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu vieron “una foto del cuerpo” del líder supremo iraní Alí Jamenei.

“Altos cargos israelíes fueron informados de la eliminación de Jamenei. Su cuerpo fue retirado de entre los escombros de su complejo residencial”, indicó la TV pública KAN, de Israel.

Sin una confirmación oficial, y con el desmentido de Irán sobre la muerte de su máximo líder Jamenei, el primer ministro Netanyahu instó a los iraníes a "derrocar al régimen”.

“Ahora es el momento de unirse para una misión histórica, ciudadanos de Irán (...) Es el momento de unir fuerzas, derrocar al régimen y garantizar su futuro", dijo Netanyahu en un discurso televisado.

Gritos de júbilo en Teherán

Gritos de júbilo resonaron este sábado por la noche en las calles de Teherán, informaron testigos a la agencia AFP después de que circulara una información sobre la supuesta muerte del guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Los vecinos aplaudieron desde sus ventanas y gritaron de alegría poco después de las 23H00 locales en varios barrios de la capital iraní, dijeron varios testigos.

FUENTE: AFP