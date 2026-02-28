Donald Trump afirmó este sábado de noche que cree que son ciertos los múltiples informes sobre la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, aunque sin llegar a confirmar la noticia.
"No quiero decir nada definitivo hasta que lo vea, pero creemos que si", dijo Trump sobre la muerte del líder supremo de Irán
“Tenemos la sensación de que esa información es correcta”, declaró Trump, citado por la cadena NBC News. Netanyahu había dicho que tenía “muchos indicios” de que habían matado a Alí Jamenei
“No quiero decir nada definitivo hasta que lo vea, pero creemos que así es. Y muchos de sus líderes han desaparecido”, añadió el presidente de Estados Unidos.
Estados Unidos dijo que destruyó cuartel general de Irán; Trump prevé operaciones por "cuatro semanas"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había dicho poco antes que había "muchos indicios" de que Jamenei había muerto en el ataque a su complejo residencial en Irán.
