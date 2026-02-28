RECIBÍ EL NEWSLETTER
COLOCAN BARRERA DE CONTENCIÓN DE RESIDUOS

Montevideo y Canelones firmaron acuerdo para la gestión ambiental de la cuenca del arroyo Carrasco

La gestión ambiental del arroyo Carrasco y su cuenca en Montevideo y Canelones comenzó este sábado la colocación de una barrera de contención de residuos industriales.

Montevideo y Canelones firmaron acuerdo para la gestión ambiental de la cuenca del arroyo Carrasco. Foto: Jimena Crujeira, Subrayado.

La barrera sanitaria que se colocó en el arroyo Carrasco, entre Montevideo y Canelones, para contener residuos industriales. Foto: Jimena Crujeira, Subrayado.

La medida se produce en momentos en que vecinos del arroyo, en uno y otro departamento, denuncian contaminación y olores que hacen muy difícil vivir cerca del curso de agua que desemboca en el Río de la Plata. Esta situación, denuncian, existe desde hace décadas y no se ha solucionado.

Este sábado, tras la firma del acuerdo junto a las autoridades ambientales de Montevideo y Canelones, se colocó en el arroyo Carrasco una barrera (biobarda) para contener residuos industriales.

Con participación de la Alianza Uruguaya por el Agua (AUA), la barrera se instaló en el arroyo, a la altura de la costanera Ricardo Areco y camino el Remanso (Carrasco Norte).

Esta barrera “tiene la capacidad de contener diferentes residuos superficiales y sumergidos, como escombros, desechos grandes y pequeños, entre otros”, dice AUA.

“Podrá soportar hasta 4,75 toneladas, siendo la primera vez que se instala en Uruguay una de estas características”, agrega.

