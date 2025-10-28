El lunes de tarde, en el Ministerio de Trabajo, la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de trabajadores alcanzaron un acuerdo para superar el conflicto que en casi un mes tuvo varios días de paro y movilización por la puesta en funcionamiento de un nuevo software de gestión que, según el gremio, afecta a los operarios en sus tareas y a futuro implicará la contratación de menos personal.
Sindicato de TCP analiza en asamblea si ratifica el acuerdo alcanzado con la empresa para levantar el conflicto
La asamblea del sindicato de Terminal Cuenca del Plata (TCP) resuelve este martes si ratifica o no el acuerdo firmado el lunes con la empresa y el Ministerio de Trabajo para superar el conflicto.
Ese acuerdo, que por el momento deja de lado el reclamo del sindicato de pasar a jornadas de seis horas con sueldo de ocho, debe ser ratificado ahora por la asamblea de trabajadores, que este martes de mañana se reúne para analizar los términos y condiciones del convenio firmado por el ministro Juan Castillo y los representantes del sindicato y la empresa.
TCP es una sociedad entre Katoen Natie (80%) y la Administración Nacional de Puertos (ANP) con el restante 20%.
Seguí leyendo
Asamblea del sindicato de TCP aceptó por unanimidad el acuerdo y se levanta el conflicto
Temas de la nota
Lo más visto
tenía 25 años
Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
29 DE OCTUBRE
Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN
Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE
Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000
ESTAFA EN MONTEVIDEO
Dejá tu comentario