Sindicato de TCP analiza en asamblea si ratifica el acuerdo alcanzado con la empresa para levantar el conflicto

El lunes de tarde, en el Ministerio de Trabajo, la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de trabajadores alcanzaron un acuerdo para superar el conflicto que en casi un mes tuvo varios días de paro y movilización por la puesta en funcionamiento de un nuevo software de gestión que, según el gremio, afecta a los operarios en sus tareas y a futuro implicará la contratación de menos personal.

Ese acuerdo, que por el momento deja de lado el reclamo del sindicato de pasar a jornadas de seis horas con sueldo de ocho, debe ser ratificado ahora por la asamblea de trabajadores, que este martes de mañana se reúne para analizar los términos y condiciones del convenio firmado por el ministro Juan Castillo y los representantes del sindicato y la empresa.

TCP es una sociedad entre Katoen Natie (80%) y la Administración Nacional de Puertos (ANP) con el restante 20%.

Temas de la nota sindicato

TCP

Katoen Natie