PUERTO DE MONTEVIDEO

TCP y sindicato alcanzaron preacuerdo después de casi un mes de conflicto en el puerto

Este martes el preacuerdo será tratado en asamblea por el sindicato y el gobierno espera que en la misma jornada se alcance el acuerdo definitivo.

La empresa Katoen Natie, que opera la Terminal Cuenca del Plata ( TCP), y el sindicato firmaron un preacuerdo este lunes, luego de un mes de conflicto en el puerto de Montevideo.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó que es fruto “de la constancia, de la coherencia, de seguir apostando a los ámbitos tripartitos”.

“A media tarde nos levantamos sin acuerdo, parecía que se esfumaba entre las manos cuando estábamos bastante cerca, se siguió trabajando al teléfono, haciendo el ejercicio de borrador, hasta que se generó sobre el final del día un preacuerdo”, señaló.

Ahora la asamblea del sindicato volverá a reunirse para tratar formalmente la propuesta y desde el gobierno esperan que el martes esté el acuerdo definitivo.

Entre los puntos acordados, está “la aplicación de una nueva forma de organizar el trabajo, que necesita de determinada garantía para trabajadores y trabajadoras”.

“Eso va a estar en el marco de una comisión tripartita en el Ministerio de Trabajo”, sostuvo el ministro. También puntos sobre estabilidad laboral, partida de incentivo económico, respeto a los convenios firmados, posibilidad de cambios de categoría.

Álvaro Reinaldo, el dirigente del sindicato, dijo que este martes en la mañana se reunirá la asamblea. “Conformes porque lo que siempre buscamos es la negociación colectiva, y hay cosas que se consiguen, otras que no, pero lo importante es conformar comisiones que puedan abordar temas de interés de los trabajadores como la no pérdida de salario y la salud laboral”.

