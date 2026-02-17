Sindicato de la construcción propone bajar la edad jubilatoria a 55 años para trabajadores del sector

El sindicato de la construcción propuso bajar la edad jubilatoria de los trabajadores del sector a 55 años.

Richard Ferreira, presidente del Sunca, dijo que se trata de una resolución del Congreso, pero que es "un reclamo histórico de la industria y los trabajadores de la construcción.

"Lo que resolvimos en el congreso es seguir impulsando un cálculo jubilatorio especial para los trabajadores y trabajadoras de la industria. A partir de lo que significa trabajar 30 años en la industria de la construcción, con los efectos y la consecuencia para la salud, entendemos que más allá de la discusión general que se viene dando en el diálogo de la seguridad social, que tiene que ver con volver a los 60 años de edad para poder jubilarse", señaló Ferreira.

"Esto no solamente es justo, sino que generaría una condición de dignificar la vida de los trabajadores de la industria a partir de las consecuencias en la salud", agregó.

El secretario general, Javier Díaz, explicó que la iniciativa ya se planteó en las discusiones por el dialogo social del gobierno. Remitió a cátedras que hablan de "envejecimiento precoz" en estos trabajadores.

Para el financiamiento, señalan que puede hacerse "desde la propia industria".