SINDICATO DE LA CONSTRUCCIÓN

Sindicato de la construcción propone bajar la edad jubilatoria a 55 años para trabajadores del sector

"Esto no solamente es justo, sino que generaría una condición de dignificar la vida de los trabajadores de la industria a partir de las consecuencias en la salud", dijo el presidente del sindicato.

richard-ferreira-sunca-55-años

Richard Ferreira, presidente del Sunca, dijo que se trata de una resolución del Congreso, pero que es "un reclamo histórico de la industria y los trabajadores de la construcción.

"Lo que resolvimos en el congreso es seguir impulsando un cálculo jubilatorio especial para los trabajadores y trabajadoras de la industria. A partir de lo que significa trabajar 30 años en la industria de la construcción, con los efectos y la consecuencia para la salud, entendemos que más allá de la discusión general que se viene dando en el diálogo de la seguridad social, que tiene que ver con volver a los 60 años de edad para poder jubilarse", señaló Ferreira.

diaz nota mediodia

"Esto no solamente es justo, sino que generaría una condición de dignificar la vida de los trabajadores de la industria a partir de las consecuencias en la salud", agregó.

El secretario general, Javier Díaz, explicó que la iniciativa ya se planteó en las discusiones por el dialogo social del gobierno. Remitió a cátedras que hablan de "envejecimiento precoz" en estos trabajadores.

Para el financiamiento, señalan que puede hacerse "desde la propia industria".

TESTIMONIO OBREROS OK

