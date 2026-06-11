Sindicato de profesores de Secundaria de Montevideo anuncia paros zonales y un paro general de 24 horas

El sindicato de profesores de Secundaria en Montevideo (Ades) anunció este jueves una serie de paros zonales durante la próxima semana, que terminarán en un paro general de 24 horas convocado para todos los liceos de la capital.

De acuerdo al cronograma divulgado por el sindicato, el lunes 15 se convoca a un paro en los liceos del oeste de Montevideo y del Prado.

El martes 16 se convoca a un paro en los liceos de la zona este y noreste de la capital. Mientras que el miércoles 17 el paro sería en la zona Centro y norte de Montevideo.

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Cumplidos estos paros zonales durante tres días, Ades convoca a un paro general de 24 horas el jueves 18.

El viernes 19 es feriado (laborable) por cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de José Artigas.

Los liceos afectados por los distintos paros zonales:

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El sindicato de profesores de Secundaria reclama 6 + 1 del PIB como presupuesto para la enseñanza. En ese sentido exige “un incremento presupuestal para infraestructura y creación de cargos y equipos socioeducativos”.

También pide “un presupuesto que permita una verdadera educación inclusiva y accesible para las y los estudiantes”, dice el comunicado de Ades Montevideo.