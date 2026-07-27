Advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes para el norte de Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes que afecta zonas de los departamentos de Artigas, Rivera, Salto y Tacuarembó. Se actualizará a la hora 12:50.

Según Inumet, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable genera tormentas, algunas puntualmente fuertes. En las zonas afectadas podrán registrarse intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes.

El organismo indicó que se esperan mejoras temporarias durante la vigencia de la advertencia y que continuará monitoreando la situación.

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Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas.

Artigas: todo el departamento.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Tacuarembó y Tambores.